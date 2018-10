KVELDENS STJERNER: Ella Marie Hætta Isaksen (t.v.), Ole Børud og Ulrikke Brandstorp. Foto: NRK

VG anmelder «Stjernekamp» låt for låt

2018-10-20

I kveld er det semifinale, med musikal-låter og duetter med tidligere deltagere i konkurransen.

Publisert: 20.10.18 20:09 Oppdatert: 20.10.18 21:04

Tre deltagere gjenstår, og skal bli to i løpet av kvelden.

VGs anmelder Tor Martin Bøe vurderer opptredenene fortløpende – se anmeldelsene nederst i saken, og gi ditt eget terningkast på deltagerne.

Ella Marie Hætta Isaksen, Ole Børud og Ulrikke Brandstorp er de gjenstående stjernekrigerne.

Disse sangene er gjennomført:

Ella Marie Hætta Isaksen: «You Can't Stop The Beat» – fra «Hairspray»

Ole Børud: «Pity The Child» – fra «Chess»

Ulrikke Brandstorp: «God Help The Outcast» – fra «Ringeren i Notre-Dame»

Ella Marie Hætta Isaksen og Silya Nymoen: «Hang With Me» – Robyn

Ole Børud og Lisa Børud: «Walk The Dinosaur» – Was (Not Was)

Ulrikke Brandstorp og Knut Erik Østgård: «Bed Of Roses» – Bon Jovi