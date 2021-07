LYKKELIG MOR: - Dette er et nytt liv for oss. Nå går det mating og bleieskift og det er Erika som styrer hverdagen, sier den nybakte moren. Foto: Privat

«Jakten»-bonde ble mamma

Beatrice Fjell (27) kjent fra «Jakten på kjærligheten og kjæresten Kevin Kallevik Pedersen (23) er blitt foreldre til Erika.

Av Jørn Pettersen

Det melder TV 2.

– Alt er veldig bra. Hun kom på termin, veide 3875 gram og var 51 cm lang, sier Beatrice Fjell til VG.

JAKTEN DELTAKER I 2017: I 2017 var Beatrice den yngste deltakeren i «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli

Beatrice var med i «Jakten på kjærligheten» i 2017. Etter at innspillingen var ferdig den gang, ble hun sammen med en av frierne i serien og de flyttet sammen på en gård i Eidsberg i Indre Østfold, men i 2020 valgte de å gå hver sin vei. TV 2 skriver at etter at hun ble kjæreste med Kallevik Pedersen kjøpte paret seg en enebolig i Eidsberg.

STOLT PAPPA: Samboer Kevin Kallevik Pedersen er stolt pappa til lille Erika. Foto: Privat

– Dette er et nytt liv for oss. Nå går det mating og bleieskift og det er Erika som styrer hverdagen, sier den nybakte moren.

Da VG presenterte Beatrice og de andre deltakerne i «Jakten på kjærligheten» ble den da 24 år gamle kvinnen beskrevet som et «naturbarn». Om hun ikke var født på hesteryggen, var hun i hvert fall vokst opp på hesteryggen.

– Jeg tenker på meg selv som hestevisker. Det handler om kommunikasjon med kroppsspråk. Man må være rolig og i balanse med seg selv, Ikke tvinge hestene til noe. På samme måte forholder jeg meg til barn, sa Beatrice den gangen.