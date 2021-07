FRI MANN: Bill Cosby, her utenfor sitt eget hjem i Elkins Park i Pennsylvania etter løslatelsen i forrige uke. Til høyre ser vi talsperson Andrew Wyatt. Foto: Matt Slocum / AP

Bill Cosby vil ut på standup-turné

Bill Cosby (83) er ute av fengsel og i full gang med planer for videre karriere.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den skandaleombruste TV-kjendisen kaster ikke bort tiden når han nå brått ble en fri mann.

Cosbys talsperson Andrew Wyatt opplyser til TMZ at 83-åringen allerede er i gang med å lage en dokumentarserie om seg selv, der de siste årenes turbulens rundt overgrepsanklager, rettssaker og dom skal stå sentralt.

Ikke nok med det – Cosby er planlegger også å gjøre comeback på standup-scenen. Hans apparat skal ha kontaktet en rekke arrangører og komedieklubber, som angivelig er åpne for tanken på å la ham slippe til.

– Verden ønsker å se herr Cosby, sier Wyatt, som har stått ved Cosbys side gjennom hele rettsprosessen.

Skal snakke ut

Den kommende dokuserien skal ta for seg hele Cosbys liv, og Cosby skal snakke ut i et såkalt «sitte ned-intervju». Produsentene skal ifølge TMZ allerede ha intervjuet Cosbys familie, venner og andre kjendiser.

Det var for litt over en uke siden at Høyesterett i Pennsylvania omgjorde overgrepsdommen mot Cosby – noe som førte til at 83-åringen ble løslatt.

Nyheten slo ned som en bombe, og reaksjonene var sterke fra kvinnene som har anklaget Cosby for overgrep.

Når Cosby nå er klar for å turnere igjen, har han angivelig ønske om å være samfunnsnyttig også gjennom å besøke fengsler, skoler og ulike nabolag for å forebygge vold.

Hevder uskyld

83-åringen har alltid nektet skyld i tiltalen mot han.

– Dersom det på et tidspunkt vil bli vurdert om jeg skal løslates på prøve, kommer jeg ikke til å vise noen form for anger eller beklage en forbrytelse jeg ikke har begått, har han tidligere uttalt.

Cosby startet karrieren som nettopp standupkomiker på klubber rundt om i USA, og ble tidligere betraktet som en av verdens mest folkekjære stjerner og et ikon innen komedie.

Han ga ut en rekke komikeralbum, og markerte seg i 1965 som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser. Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV. Aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984–1992.

Men så falmet glansen.

Janice Dickinson: −Han var hele «USAs pappa», og han lå oppå meg

Cosby ble i september 2018 dømt til mellom tre til ti år i fengsel for å ha dopet ned og misbrukt en kvinne i 2004. Etter å ha fått forkynt dommen, ble han umiddelbart ført til Pennsylvania State Prison for å sone.

Sånn så det ut da han ble dømt i 2018: