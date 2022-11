JULEKLASSIKER: Thomas Brodie-Sangster og Olivia Olson i «Love Actually» fra 2003. Bildet til høyre viser Brodie-Sangster i den nye TV-spesialen.

«Love Actually»-barna i dag: − Hadde glemt hvor bra den var

Thomas Brodie-Sangster og Olivia Olson var henholdsvis 12 og ti år da de spilte Sam og Joanna i «Love Actually». 20 år senere ser de tilbake på eventyret.

I dag er Thomas Brodie-Sangster blitt 32 år, mens Olivia Olson er 30. Begge har stilt opp i ABCs TV-spesial med stjernereporter Diane Sawyer (76).

Mange av stjernene er med i mimreshowet, og Brodie-Sangster forklarer at han så filmen igjen for første gang i fjor jul. Da hadde han ikke sett den siden premieren i 2003.

– Jeg hadde glemt hvor bra den var, sier skuespilleren om den romantiske komedien, som gjentatte ganger har scoret høyt på kåringer av tidenes beste julefilmer.

People og Daily Mail er blant mediene som siterer fra spesialen.

Brodie-Sangster forklarer at han under innspillingen selv følte seg som voksen. Han hadde allerede rukket å være skuespiller i to år.

– På en måte trodde jeg at jeg visste hva jeg gjorde, så jeg tok jo dette veldig på alvor. Men når jeg ser tilbake nå, så innser jeg at jeg hadde glemt hvor liten og ny jeg var, sier han.

I filmen spiller Brodie-Sangster rollen som den unge britiske gutten Sam, som forelsker seg i amerikanske Joanna. Liam Neeson (nå 70) fyller rollen som Sams stefar.

– Liam var fantastisk. Han behandlet meg som en sønn, sier 32-åringen.

NÅ OG DA: Olivia Olson.

Olivia Olson sjarmerte publikum da hun i filmen fremførte «All I Want For Christmas Is You». Hun gjentar bedriften i den nye spesialen.

– Når jeg ser tilbake på alt, så er jeg kjempestolt over å ha vært med på noe så stort, sier hun til Sawyer.

30-åringen forteller at hun hver jul får meldinger fra venner og kjente som informerer om at de ser henne PåTV. Olson viser også frem filmmanuset fra den gangen. Der fikk hun nemlig signatur fra alle i staben, så klenodiet er en kjær eiendel.

– Jeg er så glad for at jeg har tatt vare på dette, sier hun.

Både Olson og Brodie-Sangster har fortsatt karrierene sine, og har en rekke serier og filmer på merittlisten. Ingen av dem er gift eller har barn.

2003: Emma Thompson og Hugh Grant på «Love Actually»-premiere i London.

Hugh Grant (62) og Emma Thompson (63) er blant de sentrale stjernene som dukker opp i den nye spesialen. Han spilte statsminister – og bror til Thompsons rollefigur.

På spørsmål fra Sawyer om hun husker første gang hun så den ferdige filmen, svarer Emma Thompson leende:

– Det gjør jeg. Hugh stilte seg bak meg, da vi gikk opp trappene, og spurte meg: «Er dette det mest psykotiske vi noen gang har spilt i?».

I et annet klipp ser vi Hugh Grant litt beskjemmet reagere med: – Sa jeg det? Det var nødvendigvis ikke det verste.

Thompson sier om budskapet i filmen at den viser at man kan «finne kjærlighet på de rareste steder».

«The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later» ble vist på TV i USA tirsdag og kan nå strømmes på Hulu.

