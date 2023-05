PAR: Chrishell Stause (t.v.) og G Flip under iHeartRadio Music Awards i Los Angeles i mars.

«Selling Sunset»-stjernen Chrishell Stause har giftet seg

Skuespiller og eiendomsmegler Chrishell Stause (41) har sagt «ja» til musiker Georgia «G Flip» Claire Flipo (28).

Amerikanske Stause, best kjent fra Netflix-serien «Selling Sunset», deler brudebilde og videoer av seg og sin australske ektefelle på Instagram og skriver:

«Kjærligheten går ikke alltid som planlagt. Noen ganger blir det så umåtelig mye bedre».

Bladet People skriver at de har fått vielsen bekreftet, og at den fant sted onsdag.

Stauses InstaStory viser at de to lovet hverandre troskap i Las Vegas, og at en Elvis-etterligner opptrådte.

Begge hadde kjærester

Paret møttes første gang høsten 2021. Da var Stause i et forhold med «Selling Sunset»-kollega Jason Oppenheim (46). Også G Flip hadde kjæreste, men et halvt år senere oppsto det søt musikk mellom de to.

Stause bekreftet da romansen i «Selling Sunset» på denne måten:

– Jeg har i det siste tilbrakt mye tid med en som er veldig viktig for meg, en svært talentfullt artist. De heter G Flip, og de er ikke-binære. Derfor går de under de/dem.

TV-kjendisen forklarte at forholdet startet med at hun skulle være med i G Flips musikkvideo om «en kaotisk kjærlighetshistorie».

Stause har ett ekteskap bak seg, med skuespiller Justin Hartley (46). I 2020 hevdet hun at Hartley ba henne om skilsmisse over SMS.

Men nå smiler altså lykken til 41-åringen.

«Jeg elsker deg så høyt», skriver hun til sin nye ektefelle – og legger ved en snutt av G Flips nye låt, «Be Your Man».

Chrishell skriver på InstaStory torsdag formiddag norsk tid at både hennes og G Flips telefoner «har eksplodert», men at de snart skal lese alle meldinger.

