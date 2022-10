PREMIERE: Amy Loughren (t.v.) og skuespiller Jessica Chastain i Toronto 11. september.

Den ekte sykepleieren i «The Good Nurse»: − Slet med skyldfølelse

Det var Amy Loughren som avslørte sin tidligere sykepleierkollega, seriemorder Charles Cullen. Nå er historien hennes brettet ut på film.

Netflix-thrilleren «The Good Nurse» baserer seg sanne og gruvekkende hendelser.

De Oscar-belønnede skuespillerne Jessica Chastain (45) og Eddie Redmayne (40) fyller rollene som sykepleierne Amy Loughren og Charles Cullen.

Sistnevnte ble i 2006 dømt for drap på 22 pasienter. Selv hevdet han å ha drept mange flere i løpet av sin 16 år lange karriere.

Det var alenemoren og alvorlig hjertesyke Amy Loughren som kom med opplysninger som knagget kollegaen til de mange mystiske dødsfallene. De to var ikke bare kolleger, men også svært nære og gode venner.

I et intervju med BBC forteller Loughren, som i dag er 57 år, at hun hadde det tungt i lang tid etter opprullingen.

– Jeg slet med skyldfølelse fordi jeg savnet ham. Jeg følte skyld for at jeg ikke så at vennskapet også hadde en grusom skyggeside, sier hun.

KOLLEGER: Eddie Redmayne og Jessica Chastain på rød løper i London i oktober.

Loughren forklarer at hun nektet å ta sannheten fullt innover seg.

– Jeg ønsket å tro på at han var en barmhjertighetsdrapsmann, så jeg fortsatt kunne bry meg om ham. Men han var ikke det. Han var en kaldblodig morder. Og det at jeg ikke innså det, strevde jeg veldig med, sier hun.

For 18 år siden ble Loughren hjerteoperert. Hun har det i dag bra og jobber innen alternativ behandling. Når hun tenker tilbake på den intense tiden, ser hun på seg selv med mildere øyne.

Loughren peker på at hun møtte opp på jobb hver dag, uansett hvor syk hun var, og at hun var en dedikert sykepleier og tobarnsmor i tillegg.

– Og jeg risikerte bokstavelig talt alt for å få ham bak murene, sier hun om Cullen.

ROLLER: Eddie Redmayne og Jessica Chastain i «The Good Nurse».

Loughren skryter av Jessica Chastain som spiller henne i filmen.

– Når jeg ser henne i rollen, kan jeg være stolt. Det har åpnet øynene mine på en ny måte, og jeg kan innrømme at jeg gjorde noe bra, sier 57-åringen, som nå føler hun er med på å gi de mange døde ofrene en stemme.

Loughrens hjerteplager var egentlig for alvorlige til at hun kunne jobbe, men hun skjulte sykdommen for ledelsen, fordi hun ikke hadde råd til å sykmelde seg og heller ikke hadde vært ansatt der lenge nok til å få helseforsikring.

Les også TV-anmeldelse «The Good Nurse»: Konvensjonell kvalitet Seriemorder-krim og «kvinne i fare»-thriller. To Netflix-spesialiteter i én der altså.

Eddie Redmayne har uttalt at han håper filmen vil være med å rette søkelys på helsevilkårene i USA.

Dansk filmskaper

Det er den danske filmregissøren Tobias Lindholm (45) som også har skrevet manuset til filmen, basert på journalistforfatter Charles Graebers roman med samme tittel.

Lindholm sier til BBC at han måtte møte Loughren selv, ansikt til ansikt, for virkelig å tro på hennes del av historien, som han bare hadde lest og hørt om.

– Jeg møtte henne i New York og fikk bekreftet alt. På toppen av det hele var hun smartere enn jeg hadde regnet med, og mer medmenneskelig. Men hjertesykdommen hennes var faktisk verre enn jeg hadde trodd, sier han.

Det var nettopp møtet med Loughren som overbeviste dansken, kjent for blant annet «Borgen», om at han skulle lage TV-film av den omfattende drapssaken.

I VINDEN: Sykepleier Amy Loughren har vært med på flere premierer.

Charles Cullen, som kommer fra Betlehem i delstaten Pennsylvania, ble pågrepet av amerikansk politi i desember 2003. Da var han siktet for ett drap og ett drapsforsøk.

Tre år senere ble han idømt 18 livstidsdommer, altså totalt 400 års fengsel, for å ha drept 22 personer.

Selv hevdet Cullen i retten å ha tatt livet av så mange som 40 personer, men at alle var såkalte barmhjertighetsdrap.

I «The Good Nurse» hevdes det at tallet på ofre kan være flere hundre.

ORIGINALEN: Charles Cullen i retten i New Jersey i 2003.

Cullen er i dag 62 år og soner i New Jersey State Prison i Trenton i New Jersey.

TV-filmen har høstet ros fra anmeldere verden over. VGs anmelder ga terningkast 4, da «The Good Nurse» hadde premiere på strømmekanalen onsdag.

I TV-filmen dukker også Bruce MacVittie opp en liten rolle. Skuespilleren fikk imidlertid ikke selv se det ferdige resultatet. Han døde i mai i år, 65 år gammel.

De mest sentrale skuespillerne har deltatt på flere førvisninger og filmfestivaler for å reklamere for «The Good Nurse» – som her i London 10. oktober:

TEAM: F.v.: Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Amy Loughren og den danske filmskaperen Tobias Lindholm.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: