TUNGT SKUESPILL I KONVENSJONELL THRILLER: Eddie Redmayne og Jessica Chastain i «The Good Nurse».

TV-anmeldelse «The Good Nurse»: Konvensjonell kvalitet

Seriemorder-krim og «kvinne i fare»-thriller. To Netflix-spesialiteter i én der altså.

DRAMA / THRILLER

«The Good Nurse»

Premiere på Netflix onsdag 26. oktober

USA. 13 år. Regi: Tobias Lindholm

Med: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Noah Emmerich, Nnamdi Asomugah

Amy (Jessica Chastain) er ikke bare en god sykepleier. Hun er en briljant sykepleier. Full koll på det medisinske, alltid med et smil og et oppmuntrende ord til pasientene. En kapasitet av et menneske.

Hverdagen er imidlertid en stri tørn for henne. Amy har forsørgeransvar for to døtre, og lider av en hjertefeil som når som helst kan resultere i et slag eller et infarkt. Hun bør ikke bli stresset, men har en stressende jobb. Hun blir oppjaget av regningen for legekonsultasjonen også: 980 dollar.

HVERDAGSHELT I KNIPE: Jessica Chastain i «The Good Nurse».

En nyansatt sykepleier, Charlie Cullen (Eddie Redmayne), ser ut til å være redningen. Han er full av forståelse for Amys situasjon, og lover å hjelpe henne som best han kan. Amy og Charlie får ikke bare et kollegialt, men også et nært personlig forhold. Barna hennes faller pladask for ham.

Det Amy ikke vet, men som vi gjør (fordi det er blitt plantet i den første scenen), er at Charlie ikke er den gode sykepleieren han utgir seg for å være. Når pasienter begynner å dø på intensivavdelingen – først en gammel, så en ung – begynner den steile sykehusledelsen og politiet å mistenke at det foregår noe som ikke burde foregå på Parkland sykehus, New Jersey.

«TITT-TITT!»: Eddie Redmayne pønsker på noe i «The Good Nurse».

«The Good Nurse» er ganske konvensjonelt krimthriller-håndverk, holdt in tømme av den dyktige dansken Tobias Lindholm (Thomas Vinterbergs medsammensvorne på manussiden i både «Jakten», 2012 og «En dråpe til», 2020). Visuelt slekter den på David Fincher i «skandikrim»-lunet: Mørk, grå, gusten og regnfull som TV-serien «Mindhunter» (2017-2019, som Lindholm regisserte to episoder av). Selv lydsporet er skandinavisk goldt, signert Tromsøs egen Geir «Biosphere» Jenssen.

Det som hever filmen, er skuespillet, som er langt tyngre enn materialet krever (noen vil si fortjener). Det gjelder Redmayne, som griper sjansen til å for én gangs skyld spille noe annet enn en fomlete brite, og porsjonerer ut «se, jeg er psyko»-blikkene med nennsom hånd og desto mer uhyggelig effekt. Det gjelder Noah Emmerich og Nnamdi Asomugah som de to politifolkene.

«TITT-TITT»: Jessica Chastain på sporet i «The Good Nurse».

Det gjelder i høyeste grad Chastain – Hollywoods regjerende regent på «nervøst sammenbrudd»-feltet. Chastain har det ikke med å tone det ned, og behandler selv denne filmen som noe akademiet kommer til å kaste Oscar-statuetter etter. Det kommer ikke til å skje. Men det er like fullt en opplevelse å se henne go large, og noe sympatisk med skuespillere som gir det samme i en TV-film som de ville gjort på det store lerretet.

Apropos det: Hadde den vært en kinofilm ville «The Good Nurse» vært småstusselig. Som en rett-på-Netflix produksjon med premiere på en onsdag i oktober, fungerer den som en ekstraordinært godt spilt «påskekrim pluss».