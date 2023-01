BLIR FÆRRE: En av disse pakker bagasjen og reiser i tirsdagens episode.

Måtte trekke seg fra «Farmen kjendis» etter smerter: − Helt sykt trist

Helsen setter en bråstopp, og enda en deltager må forlate gjengen uten tvekamp.

Spoiler-advarsel: Ikke les videre hvis du ikke vil vite hva som skjer i tirsdagens episode av «Farmen kjendis».

Aslak Maurstad (30) tapte tvekampen søndag og har reist – og det blir mer enn ett tilløp til drama når den gjenværende gjengen går inn i de siste tre nervepirrende ukene.

Blant annet vekker Aslaks storbondevalg sterke følelser hos mange. Likevel er det Malin Nesvolls brå avskjed som står i sentrum.

33-åringen må rett og slett legge inn årene på grunn av smerter i magen.

– Ikke noe valg

Gråtende forteller influenceren til de andre at hun fikk beskjed av lege før gårdsoppholdet om at hun hadde noen store cyster som var i ferd med å sprekke.

– Vi hadde tatt ultralyd og sånn, forklarer Malin til VG.

Avtalen med legen skal likevel ha vært at Malin kunne bli med på TV-innspillingen, men at hun måtte gi seg hvis hun merket «at noe skjedde».

– Og så fikk jeg mer og mer vondt i magen. Jeg hadde ikke lyst til å dra, men jeg hadde på en måte ikke noe valg. I samråd med lege og produksjon bestemte vi at jeg måtte reise, forteller hun.

– Det var helt sykt trist. Og bare så kjipt. Jeg følte egentlig at jeg var i en bra flyt på gården. Hadde det ikke vært for dette, tror jeg at jeg ville holdt helt til finaleuken.

FELLESPRAT: En gråtende Malin Nesvoll informerer de andre deltagerne at hennes opphold er over.

Malin ble operert en måned etter hjemkomsten. Men det Malin trodde skulle være et enkelt inngrep for å fjerne en cyste, endte i stedet opp med at hun fikk diagnosen endometriose.

Hun har gjennom flere innlegg på TV2.no snakket om hva som skjedde, og hvordan legene kunne gi diagnosen «med en gang de åpnet buken».

– På en måte var det hell i uhell at de fant en cyste som måtte opereres, for da så de hva problemet var. Man må nemlig åpne for å fastslå endometriose, sier Malin til VG.

Endometriose er en tilstand hvor vev som ligner livmorslimhinnen, vokser utenfor livmorhulen. Dette medfører for mange smerter, og tilstanden kan hos noen gjøre det vanskelig å bli gravid.

Malin engasjerer seg sterkt for at kvinner skal få riktig hjelp tidsnok. Hun er opptatt av at endometriose «ikke er et kvinnehelseproblem, men et samfunnsproblem».

Tidligere denne måneden skrev hun på Instagram at hun fortsatt – fire måneder etter operasjonen og diagnosen – «går rundt som et eneste stort spørsmålstegn».

«Legen min har alltid sagt til meg at du må ikke google sykdommer, Malin, men hva fasikken skal man gjørra når man får en kronisk diagnose deisa nedi fanget? Og ingen har tenkt til å fortelle meg noe? Man googler da, vettø. Og da dukker det jo bare enda flere spørsmål og bekymringer opp», skriver hun (artikkelen fortsetter under):

Malin etterlyser oppfølging og informasjon. Hun har fortsatt vondt.

– Og jeg vet ikke om det er normalt eller ikke. Det finnes grader av hvor hardt man er angrepet. Kommer jeg til å måtte opereres igjen?

Når det først er som det er, så synes Malin det er fint å bruke den plattformen hun har for å gi sykdommen et ansikt og rette oppmerksomhet mot saken.

INFLUENCER: Malin Nesvoll er opptatt av sminke og for mange kjent som «MakeupMalin».

Før diagnosen, da Malin skrudde tiden 100 år tilbake og ble bondekone for en peropde, trosset hun plagene.

– Jeg hadde vondt gjennom hele oppholdet, men presset meg. Hele spillet handlet jo om å bidra, og jeg ville ikke være det svake leddet. Først etterpå forsto jeg at det var endometriosen og ikke cysten som ga meg smerter.

Det var en brå og brutalt overgang fra tilværelsen som youtuber og influencer med spesielt fokus på sminke.

At 33-åringen fikk én uke som hjelper på storbondeloftet, var derfor verdifullt. Der sto det nemlig en parfymeflaske.

KNAKK: Malin oppløst i tårer rett før avskjeden.

– Det var så sykt luksus å bare føle seg fresh, altså fresh og fresh. Man blir jo så desperat der inne. Vet du hva jeg gjorde? spør hun, og advarer samtidig om at nå kommer «det kanskje litt for mye informasjon».

– Man går jo og er så mye svett, og man får ikke vasket seg ordentlig. Så jeg ble så sår i tissen. Alt var bare så vondt og au og sånn. Hygienen er ikke på topp, og på ett tidspunkt måtte jeg bare kjøle meg ned. Så jeg satte meg på huk i bekken, forteller hun.

– Nei, du skal ikke kimse av 1923-hygiene ass, den er ikke god.

Malin forteller at hun snek seg til pauser på utedoen.

– Der kunne man få noen ekstra minutter og puste litt. Alt ser jo koselig ut på TV, men det var hard jobbing. Jeg følte meg litt splittet, for enten var det veldig gøy, eller så var det jævlig.

Men Malin hadde gjort det igjen om hun hadde fått sjansen. Hun kjenner fortsatt på mestringsfølelsen. At hun har grått mye på TV, lever hun godt med.

– Jeg satt og tuta og grein etter den første halve dagen og spurte meg selv hva jeg hadde blitt med på. Alt var jo helt forferdelig, helt grusomt, tenkte jeg.

Men «Farmen» viste seg å innfri alle forventninger.

– Jeg fikk smidd, bygd, båret, melket og vært på markedet. Og jeg slapp å bli valgt til kamp. Jeg ville absolutt ikke reise, sier hun om den brå slutten på eventyret.