KOLLEGER: Zendaya og Angus Cloud, her i Los Angeles på premieren for den første sesongen av HBO-serien «Euphoria» i juni 2019.

Zendaya om Angus Cloud: − Ord er ikke nok

Skuespillerstjernen sørger over sin motspiller i seriesuksessen «Euphoria».

Zendaya Maree Stoermer Coleman (26), kjent ved sitt fornavn, er i sorg etter at skuespillerkollega Angus Cloud (25) døde i familiens hjem i Oakland, California mandag.

– Jeg mangler ord for beskrive den uendelige skjønnheten som er Angus (Conor), skriver stjernen på bildedelingstjenesten Instagram.

Videre skriver hun at hun er takknemlig for at hun fikk sjansen til å kjenne ham.

«Takknemlig for å kjenne han her i livet, kalle han en bror, se hans varme snille øyne, lyse smil og høre hans smittende latter».

Hun skriver videre:

– Jeg vet at folk bruker dette uttrykket ofte når de snakker om folk de elsker , «at de kunne lyse opp ethvert rom de kom inn i», men jeg kan fortelle at han var den beste til det. Jeg vil gjerne huske ham på den måten, avslutter hun.

Zendaya skriver at hun tenker på hans familie.

Angus Cloud var kjent for sin rolle som narkotikalangeren Fezco «Fez» O’Neill i HBO-serien «Euphoria».

Skuespilleren ble bare 25 år gammel. Han døde i familiens hjem i Oakland i California mandag.

Dødsårsaken er ukjent, men politiet har satt i gang en etterforskning.

Familien forteller at Cloud nylig mistet faren, som han fulgte til graven i forrige uke.

– Han tok tapet fryktelig hardt. Det eneste som gir oss trøst nå, er vissheten om at han er sammen med faren sin igjen. Han var hans beste venn.

Ifølge AP var rollen i «Euphoria» det første Cloud noensinne gjorde som skuespiller. Han ble oppdaget på gaten i New York av seriens casting-ansvarlige Eléonore Hendricks.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post