SYK: Christina Applegate har MS og er preget av det. Her er hun under sin egen stjerneseremoni på Hollywood Walk of Fame i november i fjor.

Christina Applegate om nettroll: − Hva feiler det folk?

«Jeg bestemte meg dessverre for å se på kommentarfeltet under en artikkel om meg», skriver MS-syke Christina Applegate (51) på Twitter.

TV-stjernen, aktuell i tredje og siste sesong av Netflix-«Dead To Me», tok med seg sin 11 år gamle datter Sadie på Critics Choice Awards i Los Angeles søndag. Datteren kom med støtteskinne på den ene foten, og Applegate gikk med stokk.

Etter at skuespilleren fikk MS-diagnosen sommeren 2021, har helsen blitt raskt forverret.

People omtalte mor og datters festdeltagelse, og det faktum at 11-åringen var iført en dress etter den avdøde artisten Scott Weiland. Dressen skal være et arvegods fra 90-tallet.

Men da Applegate selv kom over artikkelen i sosiale medier, lot hun seg altså friste til å se på kommentarene.

Applegate har lagt ut et skjermbilde på Twitter, som viser deler av en dialog:

En kvinne skriver til Applegate:

«MS har ikke fått deg til å se sånn ut. Det er det en plastisk kirurg som har gjort. Og du er en svindler – du er ikke Christina Applegate».

Kvinnen legger til, i det som tydeligvis er en direkte meldingstråd mellom henne og skuespilleren:

«Og en plastisk kirurg som er dårlig på det».

Applegate sier at dette er svarene hun fikk fra kvinnen etter at hun først hadde sagt at noe annet hun skrev var uhøflig.

«Dette var responsen hennes. Hva feiler det folk? Uansett, jeg lo», skriver TV-stjernen til sine 1,6 millioner følgere.

Under har det strømmet på med støtteerklæringer til Applegate.

Dette bildet har hun selv delt fra søndagens galla:

Applegate var fast bestemt på å fullføre innspillingen av «Dead To Me» til tross for store utfordringer. Det klarte hun.

Men skuespilleren klarer altså ikke å gå uten stokk, og hun har vært åpen om at hun har lagt på seg nær 20 kilo det siste året.

– Jeg vil at folk skal vite at jeg er veldig klar over disse tingene, uttalte til New York Times før jul.

MS er en kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet, der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen.

FAMILIEN: Christina Applegate omgitt av (f.v.) datteren Sadie Grace LeNoble, ektemannen Martyn LeNoble, en ikke navngitt gjest og skuespiller Nancy Priddy på stjerneseremonien i Hollywood i fjor.

Under innspillingen av den siste sesongen av «Dead To Me» ble Applegate fraktet til og fra settet i rullestol. Hun måtte lene seg mot en dør eller vegg hver gang situasjonen krevde at hun skulle stå oppreist.

MS rammer vanligvis unge mennesker, og gjennomsnittsalder når sykdommen først fremtrer, er rundt 30 år. MS opptrer noe hyppigere blant kvinner enn blant menn.

Ifølge Store medisinske leksikon har 11.000 mennesker i Norge MS.

– Forbannet

Skuespilleren syntes det var vanskelig før omgivelsene innså alvoret i situasjonen hennes.

– Holdningen var liksom litt sånn at «La oss få i henne noen medisiner, så hun kan bli bedre». Men det finnes ikke noe «bli bedre». Jeg kommer aldri til akseptere dette. Jeg er forbannet, sa hun i avisintervjuet før jul.

Applegate har opplevd alvorlig sykdom før. I 2008 fikk hun brystkreft og fjernet begge brystene.

50-åringen, som startet karrieren som tenåring, er ellers kjent fra blant annet rollen som Kelly Bundy i «Married ... with Children («Våre verste år)». Hun har også figurert i komedier som «Bad Moms», «Anchorman» og «Hall Pass».

Se klipp fra Applegates tidligere filmroller på VGTV: