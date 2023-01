Expressen: Svensk TV-stjerne død i trafikkulykke

En mann i 50-årene omkom i en trafikkulykke utenfor Mariefred søndag. Ifølge den svenske avisen Expressen dreier det seg om en kjent programleder.

Expressen skriver at mannen satt i en personbil som kolliderte med en lastebil, litt utpå dagen søndag.

Politiet bekreftet senere at han var død, og at pårørende var varslet.

De to personene som satt i lastebilen ble kjørt til sykehus for sjekk, og veien var stengt i flere timer.

«Trafikkulykken var en kraftig kollisjon mellom en personbil og en lastebil. Tre personer ble berørt», skriver politiet på sin nettside, og videre:

«Begge kjøretøyene er beslaglagt og vil bli undersøkt av politiets kriminalteknikere.»

Politiet har opplyst at de etterforsker ulykken som dødsårsak til en annen person, men at ingen personer er mistenkt for noe kriminelt.

– Vi har ikke informasjonen om nøyaktig hva som har skjedd, men det er det vi prøver å etterforske nå, sier Priya G Eklund, pressetalsperson for politiet i region øst, ifølge Expressen.

De første opplysningene til nødetatene var at en drosje og en lastebil var involvert i ulykken.

– Etter det jeg har forstått siden er det konkludert med at det var en personbil, sier Eklund.