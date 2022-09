FORTSETTER: To av Roy-søsknene fra en tidligere sesong av serien.

Bekrefter at «Succession» spilles inn i Norge

HBO bekrefter i en pressemelding mandag at deler av sesong 4 av TV-serien «Succession» spilles inn i Norge i høst.

VG skrev i juli om at HBO -- serie hadde søkt Norsk filminstitutt (NFI) om få penger fra den statlige incentivordningen for film for å spille inn deler av fjerde sesong i Norge.

Innspillingen av fjerde sesong startet i New York i juli. HBO informerer ikke hvor innspillingen her skal finne sted, men at «scener til den fjerde sesongen» skal spilles inn i Norge «i løpet av høsten».

KLANEN: Jeremy Strong, Kieran Culkin, Brian Cox, Sarah Snook og Alan Ruck i «Succession».

Bergens Tidende har tidligere meldt at én av episodene skal spilles inn på Sunnmøre, deriblant på Juvet landskapshotell.

VG fikk tidligere i sommer innsyn i søknaden, som viste at produksjonsselskapet Spot Of Tea Productions – via det norske selskapet Truenorth – søkte om 13 millioner kroner. Det tilsvarer en fjerdedel av en samlet estimert produksjonskostnad her til lands på 52 millioner.

Totalbudsjettet på sesong fire er på mellom 1,7 og 1,8 milliarder kroner.

Serien har vunnet ni Emmy-priser, og er nominert til 25 på utdelingen som finner sted 13. september i år.