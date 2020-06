PESSIMIST: – Vi har avtalt et møte med Telia torsdag for å se om det i det hele tatt finnes noe grunnlag for videre forhandling, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand. Til venstre: kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia. Foto: Telia og TV 2

Kommunikasjonsdirektør: Aldri opplevd maken i TV 2s historie

Det er en beinhard kamp som nå foregår bak lukkede forhandlingsdører mellom TV 2 og Get-eier Telia.

– Dette er en veldig krevende situasjon som vi aldri har opplevd maken til i TV 2s historie.

Det sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG onsdag ettermiddag.

Etter at forhandlingene heller ikke førte frem på tirsdag, var det onsdag en pause i forhandlingene mellom TV 2 og Telia.

– Vi har avtalt et møte med Telia torsdag for å se om det i det hele tatt finnes noe grunnlag for videre forhandling, sier Willand videre.

I mellomtiden har nesten 500.000 Get-kunder og kanskje så mye en million TV-seere vært uten TV 2s kanaler siden natt til 1. juni da den forrige avtalen mellom TV 2 og Telia utløp.

– Vi gjentok vårt tilbud om en forlengelse på møtet tirsdag. Det ble kontant avvist, sier Sarah Willand.

– Avstanden er fortsatt for stor når det gjelder en langsiktig avtale, men vi håper og jobber for en rask løsning når det gjelder en kortsiktig avtale basert på dagens prisnivå, slik at kundene kan få sett på TV2-kanalene, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia til VG.

Forslaget er det samme som TV 2 kom med til Telia forrige onsdag. Fredag svarte Telia at de ønsket en lengre frist til å forhandle frem en ny avtale.

– Det Telia i mediene kaller et tilsvarende tilbud er i realiteten et forhandlingsutspill med flere nye betingelser. Gets forslag endrer vilkårene og vil koste dyrt, sier Willand.

– For oss er det viktig å komme frem til en avtale begge parter kan leve godt med i et lengre perspektiv, sier Henning Lunde.

Men dette er ikke bare en kamp om store summer – det er også en kamp om innhold. Det handler om å kjøpe rettigheter til programmer, ikke bare rettigheter til å distribuere programmene som dagens avtale mellom partene innebærer.

– I fjor kjøpte vi TV4 og MTV og viste med det at vi går mer inn på innhold i Sverige og Finland. Vi har løpende dialoger med andre innholdsleverandører, også TV 2, for å se på muligheter for å gi våre kunder i Norge best mulig innhold og valgfrihet. På dette markedet konkurrere vi også med andre distributører. Alle vil tilby best mulig innhold. Konkurransen om innhold er ikke lenger et norgesmesterskap, men et verdensmesterskap, sier Henning Lunde.

