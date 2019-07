I VINDEN: Markella Kavenagh, her på en prisutdeling i Australia i desember i fjor. Foto: Lisa Maree Williams / Getty Images AsiaPac

Hun skal være første på rollelisten til nye «Ringenes herre»

Filmselskapet og Markella Kavenagh selv er tause, men utenlandske medier skal ha fra sikre kilder at Markella Kavenagh har fått gjev jobb.

Både Variety og Deadline melder at de har informasjonen fra sikre kilder hos strømmegiganten Amazone. Nyheten blir sitert av en rekke andre nettsteder verden over.

Oppdraget er i så fall det største for den unge, australske skuespilleren, som beskriver som «en gryende stjerne». Hun er fra før kjent fra seriene «Romper Stomper», «Picnic at Hanging Rock» og «The Cry». I tillegg sysler hun med musikk.

Hvilken karakter Kavenagh skal fylle i den kommende strømmeserien, er uvisst, men ifølge kilder skal hun figurere som «Tyra» – en til nå ukjent skikkelse i «Ringenes herre»-universet. Også filmnettstedet IMDB har fastslått at Kavenagh har rollen som Tyra i den kommende TV-produksjonen.

Hverken filmprodusentene eller skuespilleren har besvart medienes henvendelser.

I filmene basert på den populære bokserien, er det skuespillere som Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler, Orlando Bloom og Sean Astins, som har fylt rollene.

Spanske Juan Antonio Bayona har fått regijobben på den nye TV-serien, som skal utspille seg i Tolkiens univers før «Ringenes herre». Bayona skal også være inne på produsentsiden, sammen med produsentmakker Belén Atienza.

Historien finner sted i Midgard i tiden som kalles «the Second Age», før «Ringens brorskap», bok nummer en i trilogien, og den første boken som ble filmatisert tilbake i 2001.

Det var i 2017 Amazon bekreftet at de skulle samarbeide med HarpersCollins, New Line og etterkommere av J.R.R. Tolkien om å ta publikum tilbake til «Ringenes herre»-universet.

Avtalen gjelder for flere sesonger, i tillegg til mulige «spin-off»-serier. Ifølge Deadline skal Amazon ha betalt to milliarder kroner for de globale rettighetene til serien.

Publisert: 23.07.19 kl. 16:49