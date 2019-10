HÅPEFULL: Beate Slettevoll Lech tviholder på plassen i «Stjernekamp». Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

«Stjernekamp»-Beate: – Får fort gråten i halsen

Beate Slettevoll Lech (45), alias Beady Belle, er eneste kvinne igjen i «Stjernekamp». Hver uke kjemper hun for å kontrollere følelsene.

Jazzstjernen elsker å gå på scenen foran norske TV-seere hver lørdag. Etter mange år med heftig turnévirksomhet i utlandet, får endelig Lech vist seg frem her hjemme.

– Mitt norske publikum har vært lite og dedikert, og det er nesten sånn at jeg har visst hvem alle er, ler hun.

– Derfor er det fascinerende og følelsesladet for meg å oppleve at så mange vil ha meg med videre, sier hun til VG.

RIVALER: Beate Slettevoll Lech konkurrerer lørdag mot (f.v.) Sondre Mulongo Nystrøm, Adrian Jørgensen, Kim Rysstad og Bilal Saab. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Mens alle de andre kvinnene har måttet forlate «Stjernekamp» én etter én, klamrer Lech seg fast. Det er bare henne og fire menn igjen.

– Jeg blir så rørt over det, forklarer 45-åringen, som til tross for at hun ser kontrollert ut på skjermen, hevder at hun jobber hardt for å bevare roen.

– Jeg får fort gråten i halsen, men jeg øver mye på å beherske emosjonene. Det går så ut over stemmen hvis jeg blir for rørt. Da knyter det seg i halsen.

For Lech er det viktigere å berøre andre enn selv å føle.

– Dersom jeg blir rørt av min egen prestasjon, er det bare kleint, smiler hun.

ROCK: Beate Slettevoll Lech på scenen med stadionrock i aller første sending av «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Hvorfor hun fortsatt er med mens Hanne Sørvaag (39), Kari Gjærum (66), Anette Amelia Hoff Larsen (36) og Andrea Santiago (18) er ute, tør ikke Lech spekulere rundt.

– Det kan man jo lure på. Jeg skjønner meg ikke på disse stemmegreiene, om det henger sammen med dommeruttalelser eller prestasjoner. Vi får heller aldri vite hvor stor eller liten marginen er når noen ryker.

45-åringen forsikrer at hun klamrer seg fast. Hun er nemlig et konkurransemenneske.

– Jeg gir meg ikke, altså! Man blir litt ruset på hele opplevelsen, og det er så spennende at man nesten slutter å sove om natten. Når alt er over, tror jeg det blir et stort tomrom.

Eneste mann som har gått ut, er Åge Sten Nilsen (49). Tor Martin Bøe (42), som sammen med Marius Asp (40) veksler på å gi deltagerne terningkast for VG, synes det er et veldig sterkt «Stjernekamp»-lag i år. Han tror «kvinnefallet» er litt tilfeldig.

– Generelt har de som er blitt stemt ut, vært blant de svakeste i kategoriene de har konkurrert i, noe som jeg tror har å gjøre med kloke, nesten taktiske, låtvalg på «herre»-siden, sier han.

HIPHOP: Denne opptredenen falt ikke helt i smak hos dommerpanelet. Ellers er Lech en jury-yndling. Foto: David Dundas, NRK

Lech prøver å styre unna anmeldernes dom.

– Jeg sjekker aldri terningkast. De andre er veldig på det – de hyler at «du fikk tre, fire og fem!», men jeg vil ikke høre. Jeg orker ikke. For meg er det viktig å distansere seg.

Hun innrømmer at det var provoserende da dommer Tshawe Baqwa (39) i hiphop-programmet kritiserte hennes versjon av 50 Cent-låten «In Da Club». Madcon-stjernen mente at det var som å høre moren hans rappe.

– Det var like før jeg kontret med at Tshawe og jeg er i samme aldersgruppe, og at jeg er like gammel som 50 Cent. Men han får mene hva han vil.

Lech har havnet i den beryktede «faresonen» et par ganger.

– Første gangen ble jeg overrasket, for dommerne var jo så fornøyd. Men jeg innså da at dette ikke er noen plankekjøring.

2002: Beady Belle på scenen i Voss for 17 år siden. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Lech er kjent som Beady Belle og bandet ved samme navn, som hun debuterte med for 20 år siden. Mange husker henne også fra «Talentiaden» i 1991 og som vokalist i bandet Folk & Røvere.

Hun beskriver selv musikken sin som en blanding mellom soul, pop og funk. Lech har gitt ut åtte egne album, i tillegg til at hun har bidratt på mange andres. Blant annet har hun jobbet med britiske Jamie Cullum (39).

Selv om seerne nå blir mer kjent med private Beate, er hun fortsatt Beady Belle på scenen. Når hun skal i ilden lørdag, får hun hjelp av ektemannen, Beady Belle-bassist Marius Reksjø. Lørdag skal nemlig alle deltagerne testes i to sjangere, heavyrock og salmer.

– Det blir både himmel og helvete, sier Lech, som sier det blir «tipp topp» å ha med sin kjære på podiet når hun skal fremføre «Mitt hjerte alltid vanker».

Lech føler seg hjemme i salmeland. Hun har selv gitt ut to salmeplater – i 2011 og 2014. Heavy er det verre med. Hun har valgt å bryne seg på Deep Purples «Highway Star».

– Dette er virkelig det lengste jeg har vært fra min komfortsone så langt i konkurransen.

Lech er født i Årdal, men er oppvokst i Volda. I dag bor hun, ektemannen og deres to barn i Oslo. Barna er hver uke med i salen og heier på mamma.

Dette synger de lørdag:

Ronni Le Tekrø (55) er mentor i hardrock-sjangeren, mens Helene Bøksle (38) skal hjelpe med salmene.

Hardrock:

Sondre Mulongo Nystrøm: «Purple Haze» – Jimi Hendrix

Adrian Jørgensen: «Smoke on the Water» – Deep Purple

Bilal Saab: «Still Waiting» – Sum 41

Kim Rysstad: «The Number of the Beast» – Iron Maiden

Beate Lech: «Highway Star» – Deep Purple

Salmer:

Sondre Mulongo Nystrøm: «Blott en dag»

Adrian Jørgensen: «Gje meg hånden di, ven»

Bilal Saab: «Nordnorsk julesalme»

Kim Rysstad: «Lær meg å kjenne dine veie»

Beate Lech: «Mitt hjerte alltid vanker»

