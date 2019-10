SEMIFINALISTER: Kim André Rysstad, Bilal Saab og Sondre Nystrøm er semifinalistene i årets Stjernekamp på NRK. Foto: NRK

«Stjernekamp»: Sesongen for underdogs

De har kjempet seg gjennom syv sjangre og åtte konkurrenter, flere av dem mer kjente enn de selv. Nå er de tre igjen. Bilal Saab (20) var sikker på at han skulle ryke tidlig.

I ni uker har deltagerne konkurrert i et bredt spenn av sjangre fra opera til hiphop, for de resterende tre har det ført til noen utfordringer.

De som står igjen er kveder og folkemusiker Kim André Rysstad, popvokalist Bilal Saab og R&B-sanger Sondre Nystrøm, lørdag skal de tre kjempe om finaleplassene, og VGs anmelder triller som vanlig terning underveis.

Dette skal de synge MUSIKAL Sondre Mulongo Nystrøm: Ladies' Choice – fra «Hairspray» Bilal Saab: A Million Dreams – fra «The Greatest Showman» Kim Rysstad: The Music of the Night – fra «The Phantom of the Opera» DUETT MED EN TIDLIGERE STJERNEKAMP-ARTIST Sondre Mulongo Nystrøm og Ulrikke Brandstorp: Always Remember Us This Way – Lady Gaga Bilal Saab og Adam Douglas: A Change is Gonna Come – Sam Cooke Kim Rysstad og Maria Arredondo: Come What May – Nicole Kidman og Ewan McGregor

– Det er underdog-sesongen

Bilal Saab er yngst av de tre, og er overrasket over egen prestasjon i konkurransen.

– Jeg var innstilt på å komme til episode to, der publikum stemmer for første gang, og at da var det rett ut for min del, sier 20-åringen.

– Nå røyk jeg ikke i hverken andre eller tredje, eller fjerde for så vidt, og nå er vi tre igjen til semifinale, det er helt sinnssykt, mener han.

Han har, i likhet med resten, reflektert over hva som er grunnen til at akkurat de står igjen når såpass kjente navn har røket. Han har kommet fram til at hvor kjent man er, ikke nødvendigvis har så mye å si for om man mestrer sjangerspennet eller ei.

– Om du er en jævel på å synge opera, men du ikke kan noe annet, så sliter du kanskje litt, sier popartisten.

Nystrøm stiller seg bak refleksjonen og tilføyer at alle stiller med et såpass likt utgangspunkt at det er de små forskjellene som utgjør resultatet.

– Vi er jo heldige som har kommet så langt, det er underdog-sesongen, sier Øyerbuen.

Høydepunkt med hip hop

Rysstad har fått utfordret stemmebåndene og bredden de siste ukene. Hans beste minne så langt har vært hiphop, der han fremførte sin versjon av The Sugar Hill Gangs «Rapper’s Delight».

– Det var helt ko-ko å gjøre, og når Tshawe kommer og kaster seg rundt halsen min etterpå, da visste jeg at jeg hadde klart det, stråler Rysstad.

– Disco var en seier, det gikk så dårlig på prøvene den uken, forteller Rysstad.

Det snudde da sjangerekspert og mentor Silya Nymoen oppfordret han til å «drite i alt og synge». Da falt brikkene på plass.

RØYK UT: Adrian Jørgensen måtte gå etter forrige opera- og disco-episoden forrige uke. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Trynefaktor er viktig

For første gang i programmets åtteårige levetid står tre menn igjen i finalen. Deltagerne oppfordrer til å ikke se så hardt på kjønnsfordelingen.

– Jeg tror ikke det har noe med kjønn å gjøre, mener Nystrøm.

Han viser til personlighetsaspektet av konkurransen som en av grunnene til at nettopp de står igjen til semifinalen.

– Stjernekamp handler ikke bare om musikken, heller, det er viktig at seerne føler at de kjenner oss. Å fortelle personlige historier kan gjøre mye for deg, sier han.

Nystrøm har selv opplevd å bli stoppet på gaten av seere.

– Plutselig blir du stoppet på gaten eller butikken, og folk sier at de føler de kjenner deg selv om du aldri har sett personen før, sier RnB-sangeren.

