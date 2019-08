TV-AKTUELL: 22 år gamle Thea Loch Næss er aktuell i en ny TV 2 Sumo serie. Foto: Frode Hansen

Thea Loch Næss (22): – Lærte mye av rollen som ung og gravid

Norske Thea Loch Næss (22) er allerede blitt et internasjonalt filmnavn. Fra å være en psykopat-heks i Netflix-serien «The Last Kingdom», spiller hun nå en sårbar ung kvinne på sin egen alder som er blitt gravid etter one-night-stand.

– Jeg har lært mye av rollen i «Hjerteslag» og underveis gikk jeg og kjente på hvilket valg jeg selv ville tatt dersom det hadde vært meg. Det har vært en fin opplevelse, sier Thea Loch Næss til VG.

HJERTESLAG: Thea Loch Næss og Vebjørn Enger slik vi møter dem i den nye TV 2 Sumo-serien. Foto: Andris Visdal

«Hjerteslag» er serie på tolv korte episoder og de tre første ble vist på TV 2 Sumo torsdag kveld.

Det er en historie om hvordan et tilfeldig møte mellom to unge mennesker kan forandre livet for alltid. Etter en one night stand finner Mio (Thea Loch Næss) og Anders (Vebjørn Enger) ut at de er gravide, og i løpet av tolv uker blir de sammen nødt til å finne ut av hvordan de skal takle det og hva det kan komme til å bety for resten av livet.

– Jeg har snakket med mange som har vært i denne situasjonen da jeg gjorde research til filmen. Enten de har tatt det ene eller det andre valget – og hvorfor de valgte som de gjorde. Det har vært mye snakk om abort den siste tiden. Men da har det handlet mye om ti menn i Amerika. I vår verden er det kvinnen som må ta valget til slutt og mange av dem er kvinner på min egen alder, sier Thea Loch Næss.

Men for henne har forberedelsene til denne serien også vært på et svært nært og personlig plan.

VENTER MED UTDANNELSE: Men slik situasjonen er nå, er jeg så heldig å ha så mye jobber. Da blir det feil å begynne på en skole og måtte takke nei til de jobbene jeg føler jeg har lyst til å gjøre, sier Thea Loch Næss. Foto: Frode Hansen

– Min mor var bare 18 år gammel da hun fikk meg og jeg var ikke et planlagt barn. Så hun var i den samme situasjonen som rollefigur i «Hjerteslag» er i. Mamma syntes det var merkelig å snakke med sitt eget barn om dette når jeg spurte henne om hva hun tenkte. «Var du noen gang i tvil?» Jeg finnes jo takk gud for det. Samtidig var det en fin ting å lære egem mor og min egen historie, forteller Thea Loch Næss.

22 åringen som egentlig er fra Kristiansand bor i Oslo sammen med kjæresten Torstein (31).

– I arbeidet med denne rollen må jeg ta stilling til hvor står jeg, hvor står rollen og kan vi møtes? Når det gjelder egne barn har jeg lyst på det en gang, men nå er det karrieren og min egen oppvekst som går foran, sier Thea Loch Næss.

Hun spilte i sin første film som 16 åring da hun hadde en av hovedrollene i «Natt til 17», og i «Dryads». Men karrieren tok skikkelig av etter at hun fikk rollen i Netflix-serien «The Last Kingdom», hvor hun spiller karakteren Skade. I desember i fjor var hun det mest populære navnet på filmtjenesten IMDb, etter sin rolle nettopp i «The Last Kingdom»

– Og hva skal jeg bli når jeg blir stor? Skuespiller. Den drømmen må jeg alltid ha i meg. Hva er det mer å hente hvis jeg føler at nå har jeg klart det. Men samtidig er ikke målet bare å være skuespiller. Jeg vil også gjerne jobbe med og utvikle nye prosjekter.

PREMIEREFEST: Torsdag var det premierefest for «Hjerteslag» og de to hovedrolleinnehaverne Thea Loch Næss og Vebjørn Enger var naturligvis på plass. Foto: Frode Hansen

– Men hva med videre utdannelse?

– Jeg føler på behovet for det, man blir jo aldri utlært. Men slik situasjonen er nå, er jeg så heldig å ha så mye jobber. Da blir det feil å begynne på en skole og måtte takke nei til de jobbene jeg føler jeg har lyst til å gjøre, sier Thea Loch Næss.

Vebjørn Enger (23) som spiller Anders i den nye TV 2 Sumo serien er mest kjent som «Askeladden» fra filmene om den norske eventyrhelten og som Jarle Orheim i «Kompani Orheim»

– For meg, Vebjørn, har det vært ganske sunt å være med i en serie som dette. For som ung mann løper man gjerne rundt som en hannkatt og tenker ikke alltid på muligheten at man kan gjøre en kvinne gravid er til stede, sier Vebjørn Enger til VG.

Han karakteriserer sin rolle som strukturert, firkantet og litt gørr.

– Da jeg vokste opp lært vi i seksualundervisningen på skolen at dersom man gjorde en kvinne gravid skulle man nikke og spørre hva er det du vil. Det er kvinnens valg, det er ikke noen tvil om det. Men det betyr ikke at vi menn ikke skal si vår mening, om vi har lyst på barnet eller ikke i den situasjonen vi er i. Det er vårt ansvar å gi kvinnen mest mulig informasjon om hvor vi som menn står, sier Vebjørn Enger.

Publisert: 15.08.19 kl. 23:32