TV-anmeldelse «Perry Mason»: Sommerdetektimen 2020

En legende vender tilbake. I et stilig, men seigt opprinnelsesmysterium.

Perry Mason

Amerikansk krimdrama i åtte deler

Med: Matthew Rhys, John Lithgow, Juliet Rylance, Tatiana Maslany, Chris Chalk m.fl.

Skapt av: Rolin Jones og Ron Fitzgerald

Regi: Tim Van Patten

Premiere på HBO Nordic mandag 22. juni

Ny episode hver mandag

Å gjenopplive selveste Perry Mason er i utgangspunktet som om barne-TV plutselig skulle laget en ny versjon av «Kanutten og Romeo Clive». Den fantastiske forsvarsadvokaten i tidenes tredje mest populære bokserie, var nærmest eneansvarlig for at NRK i sin tid fikk samlet nasjonen til fredagskrim-konseptet «Detektimen».

HBOs «Perry Mason» er ikke serien bestefar koste seg med på begynnelsen av sekstitallet. I stedet for avsluttende episoder med en sylskarp forsvarsadvokat som alltid løser saken til slutt, er dette en opprinnelseshistorie, slik spesielt superheltuniversene er så insisterende på.

De åtte episodene flytter handlingen til tidlig 1930-tall i solgult California. Perry Mason er en småsliten snikfotograf/privatdetektiv som lever av å vite når kjendiser gjør ting som ikke tåler offentlighetens lys. Paparazzi-virksomheten får en plutselig slutt idet en kidnapping går alvorlig galt for samtlige involverte.

STRUKTUR: Della Street (Juliet Rylance) holder Mason på plass, og gir etterforskningen struktur. Foto: HBO

Matthew Rhys («The Americans») er tilforlatelig sliten og nedtråkket som Mason. Rolig ubarbert og passe krøllete. Selvsagt med et problematisk forhold til ekskona, og utfordringer med å holde kontakten med sin niårige sønn. Elskerinnen hans bryr seg heldigvis nok om ham til at han har noen å fortelle bakgrunnshistorien sin til.

Universet er befolket av stereotyper, den bestemte statsadvokaten, den opprømte forsvarsadvokaten som vil løse saken (ikke Perry Mason) og en karismatisk menighet som kanskje ikke helt følger samtlige ti bud. Samtlige fremstilt av skuespillere så hardtarbeidende og velspillende at det er en fryd.

Kostymer, kulisser og statister er frosset i tiden og behandlet på lav varme for å bli plassert midt inni handlingen. Noen miljøer smaker litt mye av CGI-trolldom, men det er nok tidsriktige dresser og kjoler til å kompensere for datamagien i bakgrunnen.

Historiens mordmysterium er ikke i nærheten av magi. Det inkluderer et bestialsk barnedrap, en menighet full av tungetale og korrupte politifolk. (Samme religiøse massehysterie håndteres for øvrig også i «Penny Dreadful: City of Angels», aktuell på samme kanal).

TJOMMI: Mannen med Walt Disney-barten er Pete Strickland (Shea Whigham). Til uvurderlig hjelp for Perry Mason. Foto: HBO

Musikken klarer ikke å bestemme seg for om den skal være Thomas Newman-moderne eller sløyt klubbjazzete. Til tider høres det ut som om noen har forspist seg på temaet fra nittitallsrettsdramaet «Murder One».

«Perry Mason» er uansett den stiligste 1930-serien fra HBO siden «Boardwalk Empire». Og deler selvsagt bakmenn med denne. Den har både lurvete slips og nystrøkne vester. I tillegg til uendelige anledninger for brun sprit midt på dagen. Både ekkelt, skittent og grusomt – slik bare HBO-serier kan være. Åtte episoder likevel er minst to for mange for historien i bunn. Og egentlig blir det ganske langdrygt lenge før man har kommet halvveis.

Resultatet er en underholdningsserie man ikke bør følge altfor godt med på. Perfekt å halvsove til hver mandag gjennom sommeren, altså.

Publisert: 22.06.20 kl. 18:27

