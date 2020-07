MOTELØVE: Sarah Jessica Parker på New York City Ballet i september i fjor. Foto: John Nacion / Starmax

Sarah Jessica Parker skal lage sjekke-TV

TV-seerne kjenner hennes best som Carrie med det turbulente kjærlighetslivet i «Sex and the City». Nå skal stjernen spleise andre.

Sarah Jessica Parker har inngått en avtale med produsentene bak amerikanske «Love Island», og sammen skal de lage en ny realityserie for kabel-TV-kanalen Lifetime.

«Swipe Swap», som sjekkeprogrammet skal hete, skal følge to single personer som bytter plass i hverdagslivet og flytter inn i hverandres hjem og sosiale omgangskrets. Deltagerne skal i tillegg inkluderes i den andres familie, melder Deadline.

Serien beskrives som et sosialt eksperiment. Håpet er at deltagerne skal finne den rette i de nye omgivelsene og bevise at kjærligheten finnes bare man leter på rett sted. En rekke potensielle kandidater vil være tilgjengelig for de håpefulle.

Parker dukker ikke selv opp på skjermen, men skal gjennom sitt eget selskap Pretty Matches Productions være sentral i gjennomføringen sammen med produsenter fra ITV og Lifetime.

16 år har gått siden Parker og kollegene i «Sex and The City» rundet av på skjermen. Der fylte Parker rollen som skribenten Carrie, som skrev en spalte om egne og andres kompliserte forsøk på kjærlighetsfronten.

Siden har 55-åringen spilt i en rekke filmer og serier, blant annet to Hollywood-produksjoner basert på «Sex and The City»-serien.

Fra 2016–2019 spilte Parker i TV-serien «Divorce», som hun også var med og produserte. Privat er skuespilleren gift med skuespiller Matthew Broderick (58) på 23. året, og paret har tre barn sammen.

Planen var at Parker og ektemannen skulle spille mot hverandre i oppsetningen av «Plaza Suite» på Broadway i mars i år, men forestillingen måtte skrinlegges på grunn av coronapandemien. I stedet får den premiere våren 2021.

Publisert: 04.07.20 kl. 23:29

