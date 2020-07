HOVEDROLLE: Javicia Leslie, her på American Black Film Festival i Hollywood i februar i år. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Første svarte «Batwoman»: – Ekstremt stolt

Javicia Leslie (33) overtar rollen etter Ruby Rose (34).

– Jeg er ekstremt stolt over å være den første svarte kvinnelige skuespilleren til å spille den ikoniske rollen som Batwoman på TV. Og som biseksuell kvinne er jeg beæret over å få være en del av dette banebrytende showet – som har betydd så mye for LHBTIQ-miljøet (lesbiske, bifile, homofile, transpersoner, intersex og queer, red.anm.), sier Leslie i kunngjøringen fra CW Network.

Den tyskfødte skuespilleren, de siste to årene aktuell i serien «God Friended Me», skriver på Instagram:

«Til alle dere svarte unge jenter som drømmer om å bli en superheltinne en dag – det er mulig!!».

FORGJENGER: Ruby Rose er ferdig som «Batwoman». Foto: VALERIE MACON / AFP

Leslie erstatter australske Ruby Rose når TV-serien kommer på skjermen igjen i januar. Rose spilte i den første sesongen, men trakk seg deretter tilbake, angivelig etter eget ønske, men uten å oppgi noen årsak.

Fornøyd Rose

I en post på Instagram viser Rose at hun er henrykt over valg av etterfølger.

«OMG!! Dette er fantastisk!! Jeg er så glad for at Batwoman skal spilles av en enestående svart kvinne. Gratulerer til Javicia Leslie som tar over flaggermuskappen. Du blir del av et herlig team. Jeg kan nesten ikke vente på sesong to – du kommer til å bli fantastisk!», skriver Rose.

SESONG ÉN: Rachel Skarsten som Alice og Ruby Rose som Kate Kane i «Batwoman». Foto: Kimberley French / THE CW

Da Rose fikk rollen som Batwoman i filmen «Arrow» og deretter i egen serie, var det første gang verden fikk en åpent lesbisk action-hovedrolle.

Mens Rose spilte karakteren Kate Kane i første sesong av «Batwoman», skal Leslie figurere i en annen rolle ved navn Ryan Wilder. De to «Batwoman»-skikkelsene er svært ulike, melder «Entertainment Tonight».

Ryan er sjarmerende, farlig, rotete, litt klønete, og utemmet – i motsetning til Kate. Den nye tittelrollen bor i bilen sin sammen med en plante – og hun har brukt de siste årene på dårlige vaner og å rømme fra politiet.

«En kvinne i stand til å stjele melk for en gatekatt, men som også kan drepe deg med sine egne hender», lyder det i beskrivelsen av Ryan Wilder.

Fansen har spekulert i hva som skjer med Kate Kane, om hun må bøte med livet eller skrives ut av universet.

Sjefprodusent Caroline Dries har imidlertid forsikret at hun elsker rollefiguren, og at hun ikke har noen planer om å «utslette henne», selv om det altså nå blir Ryan som får tittelrollen.

