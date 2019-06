DRITTSEKK-TV: Danske Casper Christensen har blant annet fått med seg Morten Ramm (t.v) når han til høsten dukker opp på TV 3 og Viasat med serien «Unnskyld, Norge». Foto: Tore Kristiansen

Dansk TV-drittsekk «flytter» til Norge

Hans rollefigur har absolutt ingen gode egenskaper. Han er forferdelig, redselsfull, ondskapsfull, en skurk og en lite begavet mannsjåvinist. Til høsten kommer han på norsk TV for å skjelle ut norske kjendiser.

Nå nettopp







– Han tror han skal bli den nye Skavlan, men ender i stedet opp med en dårlig realityserie om kjendiser som skal overleve i villmarken, sier Casper Christensen til VG.

Han er god kjent fra «Klovn» som har gått både på TV og på kino. Heller ikke nå i en rolle akkurat har fremhever hans gode egenskaper. Han er så usympatisk og går så langt at han rett og slett har kalt serien for «Unnskyld, Norge».

Serien som sendes på TV3 og Viaplay til høsten, viser Caspers forsøk på å bli berømt i nabolandet, etter at danskene har fått nok av de mange skandalene og #metoo-relaterte situasjonene rollefiguren hans har rotet seg bort i.

– Ikke helt ulik «Klovn», bare villere og mer dokumentarisk, sier Christensen.

DRITTSEKK I NORGE: Slik fremstår Casper Christensen i den nye TV-serien «Unnskyld, Norge» - og hovedrolleinnehaveren selv har ikke et pent ord nå si om sin rollefigur.. Foto: Viasat

les også «Klovn»-kone Lene Nystrøm: – Nesten vondt å se

Det er første gang han lager TV-underholdning i Norge. Han har fått med seg norske kjendiser som Else Kåss Furuseth, Ulrikke Falch, Lars Berrum, Eirik Solbakken, Tusvik og Tønne, Mia Hundvin, Petter Stordalen, Morten Ramm, Sverre Goldenheim, Hans Petter Burås, Magnus Carlsen og Petter Pilgaard.

– Han er helt gjennomført usympatisk type, sier Casper Christensen

Etterhvert har han fått god erfaring med slike rolletyper. Først «Klovn» i snart 13 år og nå «Unnskyld, Norge».

– Det faller meg lett å spille en slik type. Men etter så mange år er det mange som tror at jeg er sånn, sier Casper med et smil.

«KLOVN»: Casper Christensen og Frank Hvam i en scene fra filmen «Klovn forever» Til høsten går de i gang med innspillingen av en ny «Klovn»-film.

Han legger ikke skjul på at han opplever mange mennesker som ganske så forutinntatt når de møter ham privat. De tror rett og slett at han er som rollefiguren i «Klovn».

– De er hyggelige, men stor i kjeften mange av de jeg møter. Jeg kan sitte der med kone og barn - og de kan finne på å si «er det noen damer her». Men på den annen side - jeg spiller jo bare usympatiske idioter, Det ser ut som drittsekkrollen er blitt mitt lodd her i livet, slår Casper Christensen fast.

les også «Klovn»-duoen gjør suksess med groviser: – Det kommer helt naturlig

Kanskje ikke til å undre seg over at han også er opptatt av å få frem at han har andre sider enn bare de usympatiske.

– Jeg er faktisk forfatter mer enn jeg er skuespiller. Har akkurat gjort meg ferdig med en amerikansk spillefilm som handler om roboter. Jeg er veganer og jobber kreativ konsulent for et firma som leverer vegansk take away, så ja - jeg har andre sider også, sier Casper Christensen.

Til den nye TV-serien har han fått god hjelp av den norske komikeren Morten Ramm, som også har vært med i en episode av «Klovn»-serien tidligere.

– Jeg har vært sparring partner for Casper og blant annet hjulpet til med castingen til serien. Så jeg har vært slags kjendis fikser for Casper, sier Morten Ramm til VG.

Publisert: 03.06.19 kl. 15:19