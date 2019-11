POPULÆR STAB: «Days of Our Lives (I gode og onde dager)». Foto: CHRIS HASTON/NBC/VIAPLAY

Stopp for TV-såpen «I gode og onde dager»

NBC har fristilt alle TV-stjernene fra kontraktene sine – 55 år etter at den legendariske såpeserien gikk på lufta første gang.

Innspillingen av amerikanske «The Days of Our Lives», som serien opprinnelig heter, tar pause på ubestemt tid fra og med neste måned. Det meldte TVLine tirsdag.

«Er dette slutten?» spør de i overskriften.

Fra og med 2020 står alle skuespillerne uten kontrakter. Ifølge TV-nettstedet skal produsentene i løpet av neste år bestemme hvorvidt serien skal få fornyet liv.

Mens fansen fortviler i sosiale medier, hevder en ikke navngitt kilde overfor People at serien mest sannsynlig vil komme tilbake, og at kontraktsopphøret skyldes at staben har spilt inn så mange epiosder at de kan ta en lang pause.

Deadline omtaler ogå saken – og melder at forhandlinger om fornyelse allerede er i gang. Hollywood Reporter mener seriens fremtid med dette er «usikker».

«I gode og onde dager» hadde premiere i 1965 og sendes fremdeles i mange land. I norge er det VIafree som sender såpeeventyret.

En av seriens største stjerner, Joseph Mascolo (Stephano DiMera), døde i 2016 – fem år etter at VG fikk «TV-tyrannen» i tale om rollen.

