Svensk TV-stjerne kjøpte sex – fikk sparken

Den svenske «Farmen»-programlederen Paolo Roberto får sparken etter at det fredag ble kjent at han hadde kjøpt sex.

Det skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Den tidligere bokser ble arrestert i en politirazzia i Stockholm som ble gjennomført natt til fredag på forskjellige adresser. Til sammen ble 11 menn arrestert og ti av dem innrømmet sexkjøp. Roberto er av dem og han valgte selv å fortelle om det som skjedde i et TV-program fredag.

– Ja, jeg har kjøpt sex, sier han i intervjuet.

Og på spørsmål om han har gjort det tidligere svarer han slik:

– Nei, det er første gang.

På sin egen instagram-profil skriver han blant annet at når han er som lykkeligst i livet klarer han å sparke bena under seg selv.

– Denne gangen finnes det ingen unnskyldning, skriver han videre.

For konsekvensene for Roberto er store. I 2015 var han programleder for svenske Farmen som går på TV4. Nå var han påtenkt som programleder for sesongen 2021 som skal spilles inn i løpet av sommeren. Slik blir det ikke.

– Vi har fredag morgen gitt ham beskjed om at han ikke kommer til å lede TV-program hos oss, skriver TV4s kommunikasjonssjef Charlie Forsberg i en SMS til Aftobbladet.

Avisen skriver også at svenske COOP ikke lenger kommer til å kjøpe inn Paolo Robertos produkter.

