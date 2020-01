SAMBOERE: Kine Olsen Vedelden (25) og Tom Hilde (31) har flyttet sammen og bor nå i hans leilighet på Ullern i Oslo Foto: JØRN PETTERSEN

Kjærligheten blomstrer for «Mesternes Mester»-paret

De fant kjærligheten under innspillingen av fjorårets sesong av «Mesternes Mester». Nå har Kine Olsen Vedelden (25) og Tom Hilde (31) flyttet sammen.

– Vi har det veldig bra, sier Kine og Tom til VG.

Den tiende sesongen av «Mesternes Mester» ble spilt inn sommeren 2018 på middelhavsøya Mallorca. I løpet av noen hektiske uker, satte Kine, Tom og åtte andre tidligere idrettsstjerner hverandre i stevne i forskjellige øvelser.

– Vi var begge to enige om at dette kunne skjære seg ganske med en gang når vi kom hjem. Rett og slett fordi vi hadde jo nesten bare snakket sammen under innspilling og med et kamera til stede, sier Tom Hilde.

GODT ØYE: - Vi hadde jo et godt øye til hverandre mens vi var på Mallorca, men hadde ingen garanti for at det ville fortsette, sier Kine Olsen Vedelden (25) og Tom Hilde (31). Foto: PRIVAT

– Man lever jo nesten som i en boble mens man er på en slik type TV-produksjon, du har jo ikke noe særlig kontakt med andre rundt deg. Vi hadde jo et godt øye til hverandre mens vi var der, men hadde ingen garanti for at det ville fortsette. Jeg må likevel innrømme at jeg ble veldig glad da jeg fikk en melding fra Tom like etter at vi kom hjem med spørsmål om vi skulle møtes, sier Kine Olsen Vedelden.

Hun forteller at de brukte høsten 2018 til å bli bedre kjent med hverandre.

– Og det var vel da vi ble kjærester på ordentlig, fortsetter Kine.

De er begge to glade for at de hadde såpass mye tid på seg fra innspillingen om sommeren til den første episoden av «Mesternes Mester» ble sendt helt i begynnelsen av januar 2019.

– Det var godt for oss på se om det fungerte hjemme også. I en helt vanlig hverdag. For vi levde jo et helt spesielt liv der og da på Mallorca, sier de to som synes det er hyggelig å dele disse private bildene fra turer og opplevelser de har hatt.

















– Og det gjorde det. Heldigvis, fortsetter Kine.

– Hvis ikke hadde nok ingen hørt om oss. For det var vel først etter første eller andre episode at det ble noe snakk om at vi var blitt et par, skyter Tom inn.

På det tidspunktet visste heller ikke den nærmeste familien om at det var et forhold på gang mellom to av deltakerne i et av Norges mest populære TV-programmer.

– Han hadde jo ikke fortalt det til mammaen sin engang, så hun fikk lese om det i avisen, sier Kine.

– Det er en fin måte å fortelle ting på det også. Men hun ble litt snurt. På den annen side, det var ikke første gang hun leste ting om meg i avisen som hun ikke viste fra før. Hun ble jo glad også da - når det er positive nyheter å lese, sier Tom med et smil.

For det er ingen tvil om at det vakte stor oppsikt i norske medier da det ble kjent. «Slik ble vi kjærester i Mesternes Mester», skrev VG den kvelden Kine måtte forlate konkurransen.

KONKURRENTENE: Bak fra venstre: Glenn Solberg, Ann Kristin Flatland , Hanne Haugland, Ole Martin Årst, Kine Olsen Vedelden, Karina Hollekim, Tom Hilde. Foran fra venstre: Lars Berger, Karoline Dyhre Breivang og Pål Ullevålseter. Foto: NRK / Rubicon

– Tom var veldig sjarmerende. Han begynte å bære sekken min, åpnet døren for meg og var veldig oppmerksom. Det ble mer seriøst etterhvert som vi var der nede og det begynte for alvor etter at jeg ble slått ut, fortalte Kine.

Nå er det blitt enda mer alvor mellom de to.

– Vi er så og si samboere, sier Tom.

– Ja, i den forstand at jeg har flyttet inn i hans leilighet. Vi bor jo sammen, er sammen hele tiden. Hver dag når Tom ikke er på reise, da. Og vi har det veldig fint sammen, fortsetter Kine.

Hun legger ikke skjul på at det i perioder er mye interesse rundt forholdet deres.

– Jeg får stadig vekk meldinger på Instagram med spørsmål om vi fortsatt er sammen og hvordan det går. Det er mange som synes det er koselig at vi er kjærester, sier Kine

– Vi holder en stødig kurs - slik vi alltid har gjort, sier Tom.

– Og vi skal være sammen lenge vi, skyter Kine inn

Hun studerer juss på Universitet i Oslo og er godt over halvveis.

– Jeg er imponert over hvor målrettet Kine er med studiene. Uansett hvor kjedelig og kjipt det måtte være det hun holder på med der og da, drar hun på lesesalen og sitter der ni timer hver dag.

– Tom er flink til både å trøste meg og feire meg, sier Kine.

Men det er ikke bare juss hun er opptatt av. Kine har en «hemmelig» drøm:

– Jeg har så lyst til å være med i «Skal vi danse», sier hun.

Kine Olsen Vedelden, som er datter av Egil «Drillo» Olsen, har vunnet alt som det er mulig å vinne i cheerleading, også VM. Hun bodde en periode i California, der hun levde ut drømmen om å drive med cheerleading på heltid.

– Nå er jeg bare dommer en gang i blant, sier Kine.

Den tidligere skihopperen Tom Hilde, kan på sin side blant annet skilte med fire VM-sølv, én OL-bronse og tre individuelle verdenscupseire. I dag er han en av trenerne for landslaget i kombinert. Samtidig som han driver sitt eget firma, Technical difficulties, sammen med en barndoms-kamerat, Christopher Lange.

– Vi har spesialisert oss på å videreutvikle hoppdressene. Det er utrolig stor variasjon fra dress til dress. Det kan bety alt. En riktig hoppdress er like viktig som god gli i langrenn. Vi har funnet et felt hvor tjener nok penger til å gjøre det vi har mest lyst til, forklarer Tom Hilde.

Publisert: 26.01.20 kl. 16:53

