Slått ut av «Mesternes mester»: – Godt med en tur hjem

Mens de andre deltagerne flyttet ut av huset og rett inn på deltagerhotellet etter hvert som de ble slått ut, fikk Emil Hegle Svendsen lov til å reise hjem til Norge for å hilse på sønnen Magnus (1).

– Det blir lenge å være borte fra ham når han er så liten. Jeg var hjemme i to dager før jeg reiste tilbake til Kroatia – og de andre som var slått ut. Det var godt med en tur hjem, sier Emil Hegle Svendsen til VG.

Han måtte gå noen runder med seg selv og egen samvittighet før han i utgangspunktet sa ja til å være med i årets sesong av «Mesternes mester» og tre ukers TV-innspilling i utlandet. Da skiskytteren la opp som toppidrettsutøver i 2018, sto det ikke akkurat øverst på listen hans å være med i reality-TV.

I stedet sto tid med kjæreste, familie og venner på agendaen. Det ble ikke lettere å være borte så lenge da han og samboeren, Radio 1-programleder Samantha Skogrand (30) ble foreldre til Magnus i januar i fjor. Etterpå la han da heller ikke skjul på at det hadde vært tøft å reise fra familien.

HJEMOM: Emil Hegle Svendsen reiste en rask tur hjem til Norge, sønnen Magnus og samboer Samantha Skogrand etter at han ble slått ut av «Mesternes mester». Foto: Frode Hansen

– Jeg var den eneste av deltagerne som dro hjem en tur, men jeg synes jeg hadde en god unnskyldning, sier Emil som er godt fornøyd med innsatsen sin i «Mesternes mester».

– Det var helt greit å bli slått ut på dette tidspunktet. Jeg fikk være med i fem av ti programmer. Det er jeg godt fornøyd med og det var som forventet. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne konkurransen.

Emil Hegle Svendsen kan ikke få fullrost opplegget rundt «Mesternes mester» og opplevelsen det var å være deltager i konkurransen.

SJANSELØS: – Jeg jobbet hardt i «90 grader», men hadde ikke sjans mot de sterke damene, sier Emil Hegle Svendsen Foto: NRK/Rubicon

– Det var et helt fantastisk opplegg og en opplevelse for livet. Jeg er litt forundret over hvor gøy det var å være med i et slikt program og hvor sammensveiset vil ble på den korte tiden. Men vi bor jo under samme tak og gjør det samme fra vi står opp til vi legger. Jeg synes virkelig jeg ble godt kjent med alle som var med, alle var fantastiske folk på sin måte, sier Emil.

UT PÅ TUR TIL KROATIA: Her er hele årets «Mesternes mester»-gjeng avbildet før avreise, F.v.: Magnus Moan, Emil Hegle Svendsen, Madeleine Enersen Hellerød, Ingvill Måkestad Bovim, Eirik Verås Larsen. Kari Mette Johansen, Vidar Riseth, Margaret Knutson Aase, Odd-Bjørn Hjelmeset og Kjersti Buaas. Foto: NRK/Rubicon

Seertall «Mesternes mester» Episode 1: 1.435.000 Episode 2: 1.438.000 Episode 3: 1.054.000 Episode 4: 1.113.000 Totalt: 1.260.000 Tallene inkluderer både vanlig linær seeing og strømming Kilder: Kantar TVOV-undersøkelsen og Scores

I likhet med mange andre deltagere i «Mesternes mester» løfter han også frem hvor interessant det var å dele erfaringer med andre tidligere toppidrettsutøvere.

– Vi har vært aktive på forskjellige arenaer, men har likevel mye til felles. Jeg kjente Odd-Bjørn best fra før av, Vidar og Magnus hadde jeg også truffet. Ellers var det stort sett ukjente folk, men jeg visste jo hvem de var, sier Emil.

Han fikk med seg ti konkurransedager før han røk ut fredag etter å ha havnet i natt-test mot den tidligere håndballspilleren Kari Mette Johansen.

– Det var veldig sosialt etterpå og vi som hadde røket ut, var sammen nesten hele døgnet da, sier Emil.

I et intervju med VG i november i fjor røpet Samantha Skogrand at hun og Magnus tok en svipptur tur til Kroatia under innspillingen.

– Da så jeg hvor godt Emil trivdes. Jeg har ikke opplevd ham så glad og giret på lenge, fortalte Skogrand.

– Jeg hadde ikke all verdens tid til dem, men jeg fikk sett dem noen halve dager da vi hadde fri, sier Emil Hegle Svendsen.

