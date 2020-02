GJENFORENT: Katten Sushi og matmor Susann Michaelsen. Foto: Bjørn Frostad, VG

NRK-Susann fikk katten tilbake etter tre og et halvt år: – Nesten i sjokk

Susann Michaelsen (46) trodde knapt sine egne ører da hun ble oppringt fra en veterinær mandag.

NRK-sportsankeret har postet gladnyheten på sin private Facebook.

Der forteller hun om 14 år gamle Sushi, som forsvant i september for tre og et halvt år siden, og som nå er gjenforent med familien i Oslo.

«Holy Macaroni og milde Moses!!», skriver TV-profilen.

Til VG forteller Michaelsen at det har vært en overveldende dag.

– Jeg er nesten i sjokk ennå, sier hun.

Katten forsvant da en slektning passet den.

– Vi var på ferie da den snek seg ut av døren hos kattepasseren og aldri kom tilbake. Jeg var ute i skogen i ukevis og lette og ropte, og jeg hengte opp plakater. Men nå hadde vi gitt opp håpet, forteller 46-åringen.

HJEMME IGJEN: Sushi (t.v.) og de andre firbente i hjemmet, katten Salsa og hunden Benjamin. Foto: Privat

For tre måneder siden skaffet familien seg en ny katt – syv måneder gamle Salsa.

Men mandag kom altså telefonen. Mens Michaelsen var ute og gikk tur med hunden ringte en veterinær og sa han hadde katten hennes. Det viser seg at Sushi trolig har vandret rundt i et års tid før en eldre kvinne, bare noen kilometer unna, forbarmet seg over ham og tok ham til seg.

– Hun skal ha sett den pjuskete pusen og tenkt at hun måtte hjelpe. Men i mai i fjor døde denne kvinnen, og Sushi endte da opp hos hennes datter. Og da Sushi nå ble syk, tok hun katten med til dyrlege. Der så han tatoveringen i øret hennes, forteller Michaelsen.

Den midlertidige eieren, som hadde gitt katten nytt navn, visste ikke at Sushi hadde både chip og tatovering. De trodde det var en løskatt de hadde forbarmet seg over.

– Hvordan var gjensynet?

– Han satt i bur da vi møttes, men han kjente meg helt klart igjen. Da jeg sa navnet hans, så kom han ut av buret og begynte å male høyt, sier en rørt Michaelsen.

Nå håper hun at den 14 år gamle katten skal komme til hektene igjen.

– Ungene er også overlykkelige, for de har savnet Sushi helt fra han forsvant. Men hun som har tatt seg av den, tok den med til veterinær da den ble dårlig og sluttet å spise.

Nå prøver Sushi å orientere seg i sitt nye hjem, for familien har flyttet fra der de bodde da han forsvant.

– Han vandrer forsiktig rundt, og Salsa dilter etter og vil bli kjent. Benjamin, hunden vår, er så oppspilt at vi må holde ham i bånd, ler Michaelsen.

Sykmeldt fra TV-skjermen

VG skrev nylig om Michaelsen, som selv er sykmeldt for tiden. Hun pådro seg nylig en hjernebetennelse og over en seksdagers periode gikk hun inn og ut av en komalignende tilstand.

– Hvordan går det med deg nå?

– Det går fremover med meg, sakte, men sikkert. Men i dag har det nok blitt litt i overkant mye følelser. Jeg kjenner at jeg har veldig vondt i hodet. Men ellers klarer jeg å gå små turer. Det vil nok ta litt tid å komme tilbake, men jeg er positiv. Det ser ut til at jeg kommer til å bli helt frisk igjen.

