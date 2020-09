UNG – OG IKKE SÅ GLAD I OPERA: Adam Pålsson i «Young Wallander» på Netflix. Foto: Johan Paulin / Netflix

TV-anmeldelse «Young Wallander»: Den gamle er eldst

Den unge Kurt Wallander har ikke pondusen til den eldre.

Nå nettopp

«Young Wallander»

Britisk krimserie i seks deler,

På Netflix 3. september

Serieskaper: Ben Harris

Manus: Ben Harris, Anoo Bhagavan, Jessica Ruston, Ben Schiffer

Regi: Ole Endresen, Jens Jonsson

Med: Adam Pålsson, Leanne Best, Richard Dillane, Ellsie Chappell, Yasen Atour

Også forfatteren Henning Mankells berømte etterforsker Kurt Wallander må ha vært ung en gang. Selv dedikerte fans vil imidlertid la seg overraske over at han er det her og nå, i vår egen tid, altså 2020 – med alle dens forbannelser (polarisert politisk diskurs, hatkriminalitet i gatene) og velsignelser (YouTube, hurra).

Om ikke dét skulle være nok kognitiv dissonans for én serie, så vit at denne nye, kontemporære Wallander snakker engelsk, og er omgitt folk som gjør det samme, trass i at han befinner seg utrygt midt i Malmö. Som jo utmerker seg ved å være full av svenske steds-, gate- og fødenavn.

ERFAREN OG UERFAREN: Leanne Best og Adam Pålsson i «Young Wallander». Foto: Andrej Vasilenko / Netflix

Ja, og så en tredje fremmed ting: Den unge Wallander liker ikke opera (ennå)! Som vi skjønner: «Young Wallander» er en slik opprinnelseshistorie vi kjenner fra superheltuniversene, satt til den trauste «nordic noir»-verdenen. Noen håper at denne første sesongen skal være den første av mange.

Alt det der hadde vært greit å leve med, om bare «Young Wallander» hadde vært to-tre hakk fyldigere på manus- og idésiden. Eller om den hadde vært to timer kortere.

les også 20 tips til nye TV-serier

Den unge Wallander lever i Rosengård, midt i det multikulturelle Malmö. Bydelen er preget av uro, akkurat slik vi leser om i nyhetene, og en natt våkner vår helt av at en brannalarm går. Brannen blir avløst av en større tragedie da en ung svensk gutt blir sprengt i filler på en fotballbane, omgitt av tilskuere.

MULTIKULTURELLE MALMÖ: Jordan Adene i «Young Wallander». Foto: Andrej Vasilenko / Netflix

Siden han kjenner miljøet og menneskene, rykker Wallander opp til å bli politietterforsker. Med dette sniker han i køen foran sin beste venn, Reza (Atour), og får en mentor i form av overbetjent Hemberg (Dillane). Sistnevnte er streng, men rettferdig på typisk sur-og-negativ-men-god-på-bunnen politioverbetjentvis.

les også Svensk TV-stjerne om politidrama: – Tenkte at nå dør jeg

Vi skal stifte bekjentskap med lyssky våpensmuglere, «filantropiske» milliardærer og ulykkelige asylsøkere. Vi skal bli med på dunkle nattklubber og se den rettferdighetssøkende Wallander drikke seg full i fortvilelse når han står fast.

Vi skal se en TV-serie der det at Wallander går ut av en bil, opp en trapp og inn på et kontor for å ha et møte, kan legge beslag på 40-45 sekunder – uten at det formidles essensiell visuell eller narrativ informasjon mens vi venter. «Young Wallander» er full av slike televisuelle transportetapper.

TILBRINGER MYE TID I BILEN: Og TV-seerne må være med. Adam Pålsson (til venstre) og Richard Dillane i «Young Wallander». Foto: Johan Paulin / Netflix

Pålsson, den eneste (?) svenske skuespilleren i kurven, snakker decent engelsk, har en mild utstråling og et sosialdemokratisk sinnelag. Skuespilleren snakker lavt, nesten hviskende, virker en smule «skitnödig», som svensker sier. Han mangler helt den runde pondusen til sin forgjenger Rolf Lassgård, den i Skandinavia mest kjente voksne Wallander.

Fyren er så dus at han rett og slett blir tam. Kjærlighetshistorien han innleder med sin fremtidige hustru Mona (Chappell), er dessuten puslete.

PUSLETE PAR: Ellsie Chappell og Adam Pålsson i «Young Wallander». Foto: Andrej Vasilenko / Netflix

Dialogen er uinspirert («velkommen til jobben!»), lydsporet i høy grad norsk (Karpe Diem, Emilie Nicholas) og det visuelle uttrykket slik vi kjenner det fra en drøss nordiske serier: Mørke storbyer, skitten snøslaps.

«Young Wallander» vil så vidt tilfredsstille alle dem som aldri kan få nok av denne typen nedstemt skandinavisk krim. Men det er virkelig ingen grunn til at den skal bruke 250 minutter på å snegle seg fra start til slutt.

Anmelderen har sett hele serien.

Publisert: 03.09.20 kl. 13:55

Les også

Mer om TV-anmeldelse Krim Netflix Serier streaming