OFFER: Anna Dean (Kelly Macdonald) er moren til Liam som ble brutalt myrdet for femten år siden. Foto: BBC/TV2

TV-anmeldelse «The Victim»: Offer til det motsatte er bevist

Alle er ofre i denne smertelig gode BBC-miniserien om rettferdig harme.

Nå nettopp

«The Victim»

Britisk thrillerdrama i fire deler

Med: Kelly Macdonald, James Harkness, John Hannah, Isis Hainsworth m.fl.

Skapt av: Rob Williams

Alle episoder tilgjengelig på TV2 Sumo 28. juli

Premiere TV2 tirsdag 28. juli kl. 21.40

Sendes på TV2 tirsdager

Anna Dean (Kelly Macdonald) får vite at mannen som myrdet hennes ni år gamle sønn bor i nærheten under ny identitet.

Det vil si – hun tror at det er ham.

Nesten samtidig legger noen ut informasjon på Instagram som medfører en ny fryktelig ulykke. Heldigvis uten døden til følge, men med et dertil intenst rettsdrama. Der man som seer ikke umiddelbart er sikker på hvor man skal legge sympatien. Eller hva som blir utfallet.

«The Victim» flytter seg i flere tidslinjer, primært med tilbakeblikk til halvåret før rettssaken. Men også helt til da ni år gamle Liam ble brutalt drept, femten år tidligere. Fortellingen følger begge sider og familier i den grufulle saken, og håndterer også et politi som ikke opererer like blindt som rettferdighetens gudinne.

Men mest av alt ofrenes stilling.

Eller mangelen på sådan.

Og hvem som er ofre.

OFFER: Craig Myers (James Harkness) beskyldes og angripes for å være morder. Foto: BBC/TV2

The Victim 7.7 IMDb, Drama, Krim, Storbritannia

TV2 , tirsdag 28. juli, kl. 22:10 - S1 E2 Mer info

Nydelig filmet med mye håndholdt kamera og skarp skotsk aksent i grønne, gule og gråblå filtre. Skapt av Rob Williams som har skrevet for blant annet «Killing Eve» og «The Man in the High Castle».

Han lykkes, anført av en skotsk stjernehimmel av skuespillere, i å diskutere om man har moralsk rett til å gjøre hva man vil når man føler seg skuffet over rettens avgjørelser. Altså om en forbrytelse er ferdigsonet etter at den skyldige har fullført sin offentlige straff, uansett hvor grusom ugjerningen er.

«Nei», mener altså Anna Dean. Varm psykiatrisk sykepleier, men først og fremst aktivist for ofres rettigheter. Som mor er hun ikke spesielt imponert over politiet og samfunnets håndtering av sønnens drap. Macdonald spiller henne smertelig godt og overbevisende. Kanskje spesielt overraskende fordi skuespillerens mest kjente roller (Trainspotting, Nanny McPhee) ikke har hatt lignende byrder ved seg (med unntak av Boardwalk Empire).

Sorgen og frustrasjonen som har naget rollekarakteren over femten år er til å føle på i hver scene hun er til stede. Notorisk desperat, troverdig på gråten og villig til å gjøre hva som helst for å finne sannheten og indre ro.

OFFER: Steven Grover (John Hannah) har måttet ta konsekvensen av, muligens, naive valg i politikarrieren. Foto: BBC/TV2

«Ja», hevder Steven Grover (John Hannah). Ikke like klok som serierøykingen skulle tilsi. Til tross for grånende skjegg og slitt, anklagende blikk. Etterforskeren er like deler trist og misforstått overarbeidet. Metodene hans er ikke videre sjarmerende, og sjelden særlig regelbundne.

«Tja», sier Craig Myers (James Harkness). En kjærlig far som dropper etterjobb turen på puben for å feire Halloween med familien sin, men som kanskje er en grufull barnemorder. Harkness sitt milde, nesten guttekjekke oppsyn gjør rollen tillitvekkende og troverdig. Samtidig setter han seeren i tvil om beskyldningene stemmer.

Tar Anna feil? Er det riktig å alltid vende tilbake til fortiden, selv om man ikke vet om man vil tåle det som dukker opp? Hva er egentlig offeret i å tilgi det tilgivelige?

Den gnagende tvilen drar serien fremover. Egentlig handler «The Victim» om tilgivelse. Altså ikke bare forsoning, men selve dyden, om å være større enn ugjerningen. Å faktisk komme videre og tilgi det som egentlig er umenneskelig og umulig å komme seg videre fra.

Selv om det ikke føles rettferdig.

Publisert: 28.07.20 kl. 20:30

