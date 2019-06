NETFLIX: Produsent Robert Wise på settet på Refsnes Gods i Moss, hvor deler av dokumentaren spilles inn. Foto: Trond Solberg / VG

Netflix lager dokumentar om det norske Plaza-mysteriet

I en ny true crime-serie vier Netflix én episode til kvinnen som døde på Oslo Plaza pinseaften 1995. – Vi håper noen vil kjenne henne igjen, sier regissør Robert Wise.

En ung kvinne blir funnet skutt på rom 2805 på Oslo Plaza. Ingen vet hvem hun er, eller hvorfor hun befinner seg i Oslo. Det som først blir etterforsket som selvmord, blir raskt til en mer komplisert sak. 24 år senere er saken enna ikke løst.

VG gikk i 2016 grundig inn i saken i samarbeid med Oslo politidistrikt. Politiet har gjennomført ny etterforskning, etter å ha åpnet den ukjente kvinnens grav for å sikre hennes DNA, og gjennomføre andre vitenskapelige undersøkelser.

VGs reportasjer om Plaza-mysteriet ble skrevet av journalist Lars Christian Wegner, som også dekket kvinnens begravelse i 1996.

Nå blir saken altså én av tolv episoder i en ny Netflix-serie som skal handle om uløste mysterier.

Wegner brukes som ekspert i Netflix-serien.

– VG og jeg sa ja til dette prosjektet fordi vi håper noen vil kjenne igjen kvinnen. Hun har aldri blitt identifisert eller meldt savnet, men kanskje blir hun det nå, sier Wegner.

Dokumentaren blir spilt inn Norge, med Wegner som hovedaktør.

– Lars vet nok mer om denne saken enn noen andre. Han har vært flott å jobbe med, sier Robert Wise til VG.

Robert Wise er en av seriens produsenter, og regisserer episoden om Plaza-mysteriet.

SAMARBEID: Robert Wise og VG-journalist Lars Christian Wegner har hatt et tett samarbeid i Netflix-produksjonen. Foto: Trond Solberg / VG

Ingen avslutning

– Dette er en norsk historie som har stor global appell. Det gjør det veldig interessant for Netflix, som er tilgjengelig i 190 land, sier Wise.

Han sier det er flere grunner til at Netflix vil lage dokumentaren om Plaza-kvinnen. Blant annet handler det mye om at saken engasjerer.

– De fleste historier har en slutt, men denne har ikke det. Litt av tilfredsstillelsen for publikum er å forsøke og løse gåten selv, sier han.

Mange teorier

Hvem kvinnen er, hva hun gjorde i Oslo og hvorfor hun døde, er fremdeles en gåte. Men gjennom undersøkelser som er gjort etter at VG tok saken opp igjen, har politiet i dag en fullverdig DNA-profil av den døde, i tillegg til nye opplysninger som kan kaste lys over herkomst og alder.

– Det er klart vi har prøvd å komme til en konklusjon, men det er helt umulig å spekulere i, sier regissøren, og legger til:

– I slutten av serien vil vi skrive hvor publikum kan komme med tips eller informasjon de har om saken, for eksempel om noen kjenner igjen kvinnen. Vi håper noen gjør det, og at vi kan få svar på hva som har skjedd.

Wise produserte en TV-serie på 80–90-tallet som het «Unsolved Mysteries». Mange av sakene i serien ble løst, oppgir han.

Norsk samarbeid

Episoden om Plaza-kvinnen spilles inn flere steder i Norge. Den vil inneholde en rekonstruksjon av hva som kan ha skjedd, samtidig som Wegner og andre sentrale personer i saken blir intervjuet, forteller Wise.

– Det er strålende å samarbeide med det norske produksjonsselskapet, Lars og VG. Alle har vært hjelpsomme og hyggelige, sier regissøren.

Wegner er glad han kan bidra med sin kunnskap om saken, men som journalist synes han det er uvant å være i fokus.

– Jeg er litt gammeldags og mener at journalisten ikke skal synes, men for å komme videre i denne saken har vi vært nødt til å bruke meg i produksjonen. Dessuten ser det ut til at det blir bra og riktig fremstilt, forteller han.

