HJEMME Katarina Flatland er i corona-karantene, her fotografert av ektemannen Harald. Foto: Harald Dobloug

Katarina Flatland i corona-karantene: Solveig Kloppen inn som «Idol»-vikar

TV-programmet «Idol» går nesten som normalt fredag kveld, men uten sin vante programleder.

Det melder TV 2 i en pressemelding.

Der opplyser Katarina Flatland at hun er i karantene på grunn av en reise til Danmark for snart to uker siden. En reise som ble gjort «før situasjonen kom ut av kontroll», som Flatland selv sier.

– På fredag er jeg 12 timer unna å gjøre den jobben jeg synes er morsomst i hele verden, og noe jeg har gledet meg til veldig lenge, sier hun.

Hittil i sesongen har det vært forhåndsinnspilte episoder av «Idol», men på fredag starter direktesendingene.

Dermed må Flatland ha vikar, og Solveig Kloppen - selv tidligere «Idol»-programleder mellom 2004 og 2006 - stepper inn.

– Jeg gleder meg til å få lede en «Idol»-sending igjen, selv om jeg selvsagt skulle ønske det var under andre omstendigheter, sier Kloppen i pressemeldingen.

Hun har også dette å si om selve sendingen:

– Vi følger statsministerens oppfordring om å ta vare på hverandre, men ikke på hverandre: Det blir sending uten publikum i salen, en meters avstand mellom alle involverte og med en umiskjennelig eim av håndsprit i rommet, sier Kloppen.

VIKAR: Solveig Kloppen, her fra «Norske talenter» i fjor. Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV2

Programredaktør Kathrine Haldorsen opplyser i pressemeldingen at de «følger alle pålegg, retningslinjer og råd fra myndighetene» i forbindelse med innspillingen.

– Vi i TV 2 og produksjonsselskapet Fremantle jobber på spreng for å lage et godt og severdig show for seerne fredag kl. 20.00 - uten publikum i studio i H3 Arena på Fornebu, forteller programredaktør Kathrine Haldorsen.

Publisert: 19.03.20 kl. 10:00

