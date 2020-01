SYK: Magnus Moan fikk omgangssyke da konkurransene begynte og måtte holde seg unna de andre deltakerne om kvelden. Foto: Stipe Surac /Rubicon NRK

Magnus Moan: Trippel vinner som syk - slått ut da han ble frisk

Den første konkurransedagen i «Mesternes Mester» var Magnus Moan(36) så syk at han ikke orket å spise middag med de andre. Likevel vant han tre konkurranser -og ble temavinner den dagen.

Men da han ble frisk igjen, bare tapte han - og fredag måtte han forlate konkurransen.

– Det er alltid kjedelig å tape. Selv om det bare var en lek må jeg innrømme at «rull-gardinen» gikk rimelig brått ned. Akkurat som i toppidretten, viser dette hvor mye tilfeldighetene spiller inn, sier Magnus Moan til VG.

SLÅTT UT: Magnus valgte å møte Ingvill Måkestad Bovim i nattest - og tapte. Dermed var det over og ut for han i «Mesternes Mester». Foto: Rubicon/NRK

Men samtidig legger han ikke skjul på at han var klar over at når han først havnet i nattest var jo muligheten for å måtte forlate konkurransen 50–50.

– Jeg hadde strengt tatt ingen forventninger om å vinne «Mesternes Mester». Årets utgave holder et ekstremt høyt nivå. Så jeg gikk ut med hodet hevet. Det var gøy så lenge det varte fortsetter Moan.

Kombinertløperen er født på Lillehammer, men familien flyttet tidlig til Trondheim, hvor han fortsatt bor med kone og to barn. Magnus er eneste nordmann gjennom tidene som har medalje i hele sju VM på rad. Han har ett OL-gull fra 2014 i Sotsji på lagkonkurransen, to olympiske sølv (10 km fra 2014 Sotsji. sprint fra 2006 Torino) og en olympisk bronse fra 2006 i Torino på 15km). I tillegg har han ett VM-gull fra lagkonkurransen i 2005 i Oberstdorf. Moan la opp for godt etter 2019 sesongen.

NYTT LIV: Magnus Moan har begynt et nytt, sivilt liv som daglig leder for det nyetablerte Trondheims-kontoret til et dansk rekruttering- og bemannings-byrå. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg fikk omgangssyke samme dag som vi kom til Kroatia. Jeg spurte om vi kunne utsette konkurransene en dag, slik at jeg kunne stille på lik linje med de andre. Men det lot seg ikke gjøre. Da måtte jeg bare skru om hodet og finne frem alt jeg hadde av krefter. For jeg visste jo at denne muligheten får jeg ikke en gang til, sier Magnus Moan.

OL I SOTSJI 2014. Gull til Norge i kombinert lagkonkurranse. F.v. Magnus Moan, Håvard Klemetsen, Magnus Krog og Jørgen Graabak. Foto: Helge Mikalsen

Han forteller at han ble ekstremt kynisk i forhold til hvordan han brukte kreftene sine de første dagene.

– Jeg meldte meg ut av alt det sosiale og ble liggende alene, på et lukket rom den første kvelden. Jeg måtte jo komme til hektene igjen og jobbet mye med meg selv. Samtidig ville jeg jo ikke smitte de andre heller. Det skulle vel strengt tatt ikke gå an å vinne, når jeg var så dårlig. Men det gjorde altså. Derfor var det kjempebittert å tape da jeg ble frisk igjen. Kort vei fra himmel til «helvete» kan man si, sier Magnus Moan.

Men han kom fort til «hektene» igjen og storkoste seg i Kroatia etter at han ble slått ut. Se bare på disse bildene som han har gitt VG tilgang til:













SLÅTT UT: Men ikke utslått. Madeleine Enersen Hellerød og Magnus Moan var de første som måtte forlate «Mesternes Mester» i år.

Årets sesong av «Mesternes Mester» som er den 11. i rekken, ble spilt inn i september ifjor i Zadar-provinsen i Kroatia. Etterhvert som deltakerne blir slått ut, flytter de ut av huset og inn på et et hotell i nærheten hvor de fortsatt kunne henge sammen.

– Jeg har vært med på forskjellige TV-konkurranser de siste årene, men «Mesternes Mester» er noe helt spesielt. Her møtes enere fra mange forskjellige idretter. Alle har vi måttet jobbe hardt for å oppnå det vi har gjort. Vi har alle den samme lidenskapen, «passion» som jeg kaller det. Konkurransene og øvelsene er veldig kule, noe som får frem konkurranse instinktet i oss. Derfor har «Mesternes Mester» den standingen programmet har.

«DE BESTE AV DE BESTE»: I 2014 var Magnus Moan med i TV 2s svar på «Mesternes Mester». Foto: Nils Bjåland

Magnus Moan forteller at deltakerne også har holdt kontakten etter at de kom hjem.

– Vi har egne grupper både på snap og whatsapp , hvor vi nå kommenterer de forskjellige øvelsene etter hver sending. Under innspillingen er man i en spesiell boble. Du har TV-kameraer rundt deg 24 timer i døgnet . Man blir tett knyttet sammen og du får et forhold til de andre utøverne. Det ble et tomrom da jeg kom hjem til hverdagen igjen. Men det gikk heldigvis fort over, sier Magnus.

For han har hatt mer enn nok å gjøre de siste månedene som daglig leder for det nyetablerte Trondheims-kontoret til det dansk rekruttering- og bemannings-byrået JKS Norge.

– Dette er en bransje hvor det er stor konkurranse her i Trondheim. Jeg tenker at mye av den mentalitet og tankegangen jeg lærte gjennom idretten kan jeg bruke for å lykkes i den nye jobben min. Jeg tenker at den livserfaringen jeg har fått gjennom idretten er helt unik. Som toppidrettsutøver må man hele tiden jobbe strukturert og målrettet. Man lærer både av oppturer og nedturer. Den kompetansen som idretten har gitt meg, er en meget sterk del av min CV i dag, sier Magnus Moan.

Publisert: 10.01.20 kl. 21:09

