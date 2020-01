GODE VENNER: Fredag ble Madeleine Enersen Hellerød (24) slått ut i nattest av Odd-Bjørn Hjelmeset. Foto: Privat

Slått ut av «Mesternes Mester»: - Odd Bjørn ble som en far for meg

Det var drømmen som ble virkelighet for Madeleine Enersen Hellerød (24).

Klart hun var skuffet da hun fredag måtte forlate «Mesternes mester» som første deltaker.

– Jeg har høye forventninger til meg selv, men samtidig var det en seier bare å være med. Dette var drømmen som ble virkelighet, sier Madeleine til VG.

Vinterens sesong av «Mesternes Mester» er i full gang. Ti tidligere idrettsstjerner har vært i Kroatia for å kjempe om hvem som blir Mesternes Mester i 2020. Men det blir ikke danseren, disco- og freestyledronningen fra Lørenskog. Fredag ble hun allerede i program nummer to og som første deltaker slått ut av Odd-Bjørn Hjelmeset (47).

– Jeg kommer fra en liten idrett og hadde aldri drømt om å få denne sjansen. Derfor sa jeg ja med en gang jeg ble spurt. Jeg var så stolt at jeg måtte ringe mamma og pappa med en gang, sier Madeleine Enersen Hellerød.

Årets deltakere i Mesternes Mester: Ingvill Måkestad Bovim (38), Kjersti Buaas (37), snowboard.Madeleine Enersen Hellerød (24), disco/freestyle. Odd-Bjørn Hjelmeset (48), langrenn. Kari Mette Johansen (40), håndball. Eirik Verås Larsen (43), padling. Magnus Moan (36), kombinert. Vidar Riseth (47), fotball. Emil Hegle Svendsen (34), skiskyting. Margaret Knutson Aase (31), jiu-jitsu (sport/brasiliansk) og MMA. Foto: Stipe Surac, Rubicon/NRK

Programleder Dag Erik Pedersen har stor forståelse for at det ikke er noe moro å være den første som blir slått ut av «Mesternes Mester».

– Det er kanskje en mager trøst, men Madeleine er i godt selskap. Folk som Tora Berger og Liv Grete Skjelbreid, var også de første som ble slått ut av «Mesternes Mester» da de var med, sier Pedersen til VG.

Madeleine Enersen Hellerød er tidenes mestvinnende norske danser med 9 VM-gull, 9 VM-sølv og 3 VM-bonse, 5 EM-gull, 9 EM-sølv og 4 EM-bronser.

– Jeg har fått ni nye venner. Vi ble som en familie og jeg har fortsatt god kontakt med alle de andre. Jeg var jo den yngste av alle deltakerne og både Odd Bjørn og Vidar (Riseth) ble begge som en far for meg. Odd Bjørn har jo også en datter som er like gammel som meg, forteller Madeleine.

Hun legger ikke på noen måte skjul på at det for henne har vært en stort opplevelse å få lov til å være med i «Mesternes Mester».

– Alle sammen har vi vært igjennom det samme. Alle har vi forståelse for hvorfor man har gitt så mye for idretten som man har, all treningen som er lagt ned. Det var det vanskelig for mine venner å forstå mens jeg var på topp. Det var virkelig kult for meg å kunne fortelle om min idrett til folk som hadde vært så mye i mediene med sin idrett. Som var så kjente, men også så interessert i det jeg hadde å fortelle, sier Madeleine Enersen Hellerød.

I likhet med de andre deltakerne i «Mesternes Mester», har også hun lagt opp.

– Folk som driver med idretter som langrenn og forball på toppnivå, får jo sponsorinntekter fra idretten sin. Det hadde ikke jeg. For meg var det bare utgifter. Dessuten er det helt vanlig at dansere som meg legger opp tidlig. Belastningen på kroppen er veldig stor, sier Madeleine.

24 åringen forteller at hun nå jobber full tid i en omsorgsbolig samtidig som hun underviser i dansing.

– Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker. Allerede som 12 åring jobbet jeg som assistent-trener i dans for barne-partiet, sier Madeleine.

