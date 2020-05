SLUTTER: Ruby Rose, her på en australsk film-galla i Los Angeles i oktober. Foto: VALERIE MACON / AFP

Ruby Rose gir seg som Batwoman

Hun ble den aller første åpne skeive superhelten i «Batwoman». Nå slutter hun før sesong 2.

Australske Ruby Rose var kjent som modell og DJ før hun ble eksponert for et større publikum som Stella i «Orange Is the New Black» i 2015. Etter det har hun vært å se i flere actionfilmer før hun dukket opp som Kate Kane/Batwoman i «Arrow» og deretter fikk sin egen serie.

«Batwoman» ble ifølge Variety kanalen CWs tredje mest populære program.

Mens CW i januar bekreftet at det blir en sesong 2, sier Rose tirsdag at hun ikke kommer til å bli med videre.

«Jeg har tatt den veldig vanskelige avgjørelsen om å ikke returnere til «Batwoman» neste sesong. Det er ikke en avgjørelse jeg har tatt lett på og jeg har stor respekt for casten, mannskapet og alle som er involvert i serien både i Vancouver og i Los Angeles.», skriver hun i en uttalelse gjengitt av Variety.

Hun fortsetter med å takke alle som ga henne sjansen, men forklarer ikke hvorfor hun gir seg i rollen.

I AKSJON: Ruby Rose som Batwoman i sesong 1. Foto: Kimberley French/The CW

Den nye versjonen av Batwoman-figuren, som etter en lengre pause kom tilbake til DC-tegneserieuniverset i 2006, ble etablert som en jødisk, lesbisk kvinne og ble dermed den første lesbiske superhelten i DC-verdenen.

«Batwoman» ble den første TV-serien med en åpent skeiv superhelt. Dette var Rose stolt av:

«Dette er en barndomsdrøm. Dette er noe jeg ville dødd for å se på TV da jeg var et ungt medlem av LHBT-samfunnet som aldri opplevde å bli representert på TV og følte meg alene og annerledes. Takk til alle. Takk til Gud.», skrev hun på Instagram da nyheten om serien ble kjent i 2018.

Rose selv skal ha kommet ut som skeiv da hun var 12, og har sagt hun har en flytende kjønnsidentitet. Ifølge BBC fikk hun motbør da castingen i «Batwoman» ble kjent, fordi enkelte mente rollen burde gått til en lesbisk skuespiller.

Warner Bros, CW og produksjonsselskapet sier i en uttalelse at de takker Ruby for hennes innsats i den første sesongen og ønsker henne alt godt i fortsettelsen.

«Studioet og kanalen er fullt og helt engasjert i sesong 2 av «Batwoman» og til seriens fremtid på lang sikt, og vi ser fram til å dele seriens nye retning, inkludert det å finne en ny hovedrolle og et medlem av LHBTQ-miljøet, i løpet av de kommende månedene.»

Rose samarbeidet også med Avicii etter at hun begynte å jobbe som skuespiller.

