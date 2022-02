NY FREMTID: Mustafa Hasan har ikke helt rukket å fordøye nyheten da VG møter ham to dager etter at han fikk lovlig opphold.

Mustafa får bli etter 13 år: − Nesten litt redd for å gå tilbake til et vanlig liv

Han har ikke bankkort eller bank-ID. Men han har gjeld. Det mener i hvert fall Mustafa Hasan (19).



Han vil gi tilbake, og trekker frem russebussen han var med på uten å betale.

– Jeg jobbet veldig mye med russebussen, men det var jo fordi jeg ikke betalte noe. Om ting går bra og jeg kan bo i Norge, kan jeg tjene egne penger. Og da håper jeg å gi noe tilbake. Det var bare fordi jeg ikke hadde råd til det.

– Du la vel inn dugnad som er verdt noe?

– Men hele Norge la ned en dugnad for meg. Det minste jeg kan gjøre, er å gi noe i gjengjeld for bussen, sier Mustafa.

DRØM: Vi møter Mustafa ved Sofienbergparken. Han beskriver nyheten som en drøm som ble virkelighet.

Han har bodd i Norge i 13 år. Tirsdag fikk han oppholdstillatelse.

– Kan du beskrive hvordan de siste dagene har vært?

– Det er veldig vanskelig, fordi ingen kan forberede seg på noe sånt. Det er noe veldig få har kjent på. Men da jeg fikk svaret, var det en følelse jeg ikke hadde hatt på veldig lenge – at en drøm ble oppfylt. Det var som om jeg drømte, men nå var det en realitet, sier Mustafa.

– Hvordan har du sovet de siste nettene?

– Første natten sov jeg veldig dårlig. Jeg var oppe hele natten. Det var så mye å svare på. Og jeg hadde en følelse i kroppen jeg ikke hadde hatt på lenge. Et rush. Det var veldig vanskelig å sove.

«Mustfa-saken»

Det har vært ganger han har følt seg som «Mustafa-saken». Nå er saken ferdig. I teorien kan han være bare personen Mustafa.

– Problemet med det er at jeg kan ikke huske siste gang jeg snakket om noe annet enn saken min, sier Hasan og legger til:

– Få mennesker kan si de kjenner meg ut fra saken, det er ikke den jeg er i det hele tatt. Jeg tror ingen hadde vært den personen i dag.

Se Mustafa fortelle hvordan det var å få beskjeden:

Ikke kunnet planlegge

Saken har pågått siden han kom til Norge som 6-åring. Siden den midlertidige oppholdstillatelsen ble tilbakekalt fire år senere. Gjennom flere runder i retten. Hos UDI og UNE og andre forkortelser majoritetsnordmenn flest ikke behøver å huske. Eller forholde seg til. Det har vært politi på døren, datoer for utsendelser, datoer for utsettelser. Tid til skolegang og avgangseksamen, men ikke til å planlegge fremtiden.

Nå må han begynne med det.

– Klarte du å føle glede?

– Helt siden jeg var liten har jeg alltid måttet overleve midlertidig. Ta et skritt av gangen og prøve å tilpasse meg alt rundt meg. Etter hvert ble det lettere å leve sånn her. Nå er jeg nesten litt redd for å gå tilbake til et vanlig liv. Og jeg vet ikke hvordan det er ikke å ha noen problemer hengende over meg hele tiden. Jeg må ha nye kamper – en ny krig!

MÅ FINNE NY KAMP: Mustafa Hasan, her i Sofienbergparken torsdag.

– Tror du at du må det?

– Jeg tror det. Når du har holdt på med noe så lenge ... Det er som en idrettsutøver som plutselig brekker foten.

– Da må du bli en trener. Da må du hjelpe andre. Du har jo alle «skillsene», skyter Leo Ajkic inn.

– Det er akkurat det jeg vil også. Jeg har veldig lyst til å belyse ting som ikke blir sett, sier Mustafa.

Med i TV-serie

De to møter VG sammen fordi Ajkic har laget NRK-dokumentarserien «Uønsket» om Mustafa og andre lengeværende asylbarn. Den kulminerer i vedtaket som kom tirsdag.

SAMARBEIDER: Leo Ajkic og Mustafa Hasan.

Programlederen sier han var opptatt av få fram Hasans sak og andre som ham, og at han måtte sette seg inn i alt rundt Norges asylpolitikk.

– Jeg vet hva som føles urettferdig. Men ut fra et økonomisk og kapitalistisk syn, hva har vi å tjene på å betale tolv år med skolegang, og så kaste ham ut uten å la ham jobbe litt og betale litt skatt? Jeg så ingen logisk grunn til å la ham lide annet enn å sende signaler til andre utlendinger eller andre land: Ikke kom til Norge og prøv deg!

ENGASJERT: Leo Ajkic ville få fram historiene til lengeværende asylbarn i «Uønsket».

Det er mye som har overrasket Ajkic i arbeidet med serien, blant annet:

– Hvor mye saken har preget deg uten at du har sagt noe. Da vi begynte å følge deg, så du ikke så sliten ut. Du så mer og mer sliten ut etter hvert når vi traff deg. Det ble mer og mer lilla rundt øynene, du så eldre og eldre ut, håret ble tynnere. Og på kort tid, sier Leo til Mustafa.

– Det er helt sant. Jeg husker godt at hele kroppen min reagerte på det, sier Mustafa.

«PTSD, mann»

– Jeg husker jeg sa «PTSD, mann. Det er det som skjer.» Fordi du kommer til å sitte med et tomrom. En dag kommer alle inntrykkene. Jeg vet litt hva jeg snakker om akkurat der, sier Leo i et glimt av alvor til Mustafa.

GJENKJENNER: Leo Ajkic gir stadig Mustafa Hasan råd.

Ajkic kom som kjent til Norge som flyktning fra krigen i Bosnia. Han fortsetter:

– Du kan være i det, og det kan føles som en drivkraft fordi det skjer så mye og du må bare overleve og ... Det er som et Tetris-spill som går stadig raskere. Men når alt er ferdig og alt er stille, er du fortsatt i den modusen at alt kommer mot deg. Så jeg håper du har gode folk rundt deg og gode folk å snakke med?

Støttespillere

– Jeg har veldig, veldig mange støttespillere. Blant dem er både voksne og folk på min alder. Men når et barn må gå gjennom alt det her, i et så fint land. Det er noe annet om du har fått muligheten til å bli kjent med systemet der nede (i Jordan), for da er alle like, sier Hasan og fortsetter:

– Men i Norge er det veldig stor forskjell på dem som har papirer og dem som ikke har papirer. Da blir du nesten ikke et menneske lenger. Da er du bare en kjøttbit som går rundt på gaten. Så det påvirker deg. Det er ikke bare positivt at du blir god til å snakke fordi du hele tiden må forholde deg til voksne folk. Du får arr, sier Hasan lavmælt.

LANG VEI: Mustafa er klar over at han har en lang prosess igjen om han skal bli norsk statsborger.

Han har levd i Norge på lånt tid, på donerte penger, på dugnad. På en grunnmur av gelé.

Avgjørelsen betyr heller ikke at Hasan har fått carte blanche til Norge eller å bli nordmann på papiret. Han tror prosessen videre er at han må søke om opphold på ny om et år, og et år etter det. Deretter kan man søke permanent oppholdstillatelse, og om det går i boks, statsborgerskap.

– Det er fortsatt en lang vei å gå, fastslår han.

– Har tatt barndommen min

Han har gått glipp av en vanlig norsk ungdomstid.

– Kommer du til å sette av tid til å bare ha det moro, bli forelsket, være crazy?

– Jeg tror ikke jeg klarer det. Jeg tror virkelig ikke jeg klarer det. Det er én ting UNE har klart, og det er å ta fra meg barndommen min. Og det gjorde de grovt. Ikke bare UNE, men hele systemet. Det har tatt barndommen min fra meg. Det kommer alltid til å «haunte» meg. Hver gang jeg ser et barn, blir jeg sjalu. Jeg er så barnslig med barn fordi jeg aldri fikk være det. Du kan bare se for deg å ha åtte søsken og aldri få være med noen av dem. Det har vært en lang vei.

PÅ TV: Leo og Mustafa i NRK-serien «Uønsket».

– Har du rukket å tenke hva du vil gjøre nå?

– Jeg har blitt stilt det spørsmålet veldig ofte, for det veldig vanlig å stille til folk på min alder. Og folk glemmer situasjonen min. Før saken ble kjent, var det ingen som visste noe om meg, at jeg hadde alle de problemene. Så hver gang folk spurte hva jeg skulle bli, sa jeg bare det mamma sa til meg: lege. Men om jeg kan velge yrke, hadde det vært psykolog eller advokat. Men jeg har lyst til å være litt mer kreativ og drive med musikk, og spesielt å hjelpe folk gjennom musikken. Og gjøre ting jeg føler kan bidra til samfunnet.

Kjendisstatus

Hasan sier det er mange dører som har åpnet seg for ham etter at han ble kjent.

– Selv om jeg er veldig lei meg og ikke takknemlig for at jeg har gått gjennom dette, er jeg veldig takknemlig for det som skjer nå og det som kommer til å skje fremover. Jeg skal prøve å utnytte alle mulighetene så godt jeg kan. Og så vil jeg også alltid huske på hvor jeg kommer fra og hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Og hvem jeg egentlig gjør det for, understreker han.

ÅPNE DØRER: Mustafa sier han ønsker å ta vare på sjansene han får.

– Hva tenker du om kjendisstatusen du har fått?

– Jeg har aldri følt meg så «kjendis» før eller hva man skal kalle det. Jeg var ute og gikk i går, og alle visste hvem jeg var. Og alle ville hilse og si gratulerer. Det er egentlig takket være dem. Hadde det ikke vært for oppmerksomheten, så tror jeg virkelig ikke jeg hadde vært her. Derfor prøver jeg hele tiden å snakke med alle som vil snakke med meg. Jeg føler meg litt forpliktet til å svare folk.

Bok og film

– Kjendisstatus kan jo føre til «Skal vi danse», «71 grader» eller noe helt annet. Hva vil du bruke din stemme til?

– Jeg kommer til å skrive bok, og så skal jeg være med i en film.

– Som skuespiller?

– Ja, og så er det for så vidt forskjellige arrangementer med musikk. Jeg har veldig lyst til å reise rundt på skoler i Norge. Alle kan sette seg inn i en følelse av å ikke høre hjemme, eller at de ikke føler seg lik som andre. Og hvis du kan prøve å belyse det for dem, kanskje det kan hjelpe dem. Du må hjelpe noen andre enn deg selv! Det er en dominoeffekt, føler jeg – en omvendt dominoeffekt der man støtter hverandre opp.

ANDRE TIDER: Mustafa avbildet hos vertsfamilie i Asker i juni 2021.

– Hva håper du din sak fører til for andre?

– Asylpolitikk er viktig, og vi må ha asylpolitikk, men for det første det skal ikke ta 13 år å løse en sak. Og for det andre: Hadde det ikke vært for alle som har det vanskelig og ikke blir sett, hadde jeg aldri blitt sett, sier han og fortsetter:

– Jeg føler jeg vant gullbilletten. Derfor har jeg lyst til å dele gullbilletter videre. Jeg tenker at det første skrittet er fri rettshjelp. For uten advokat, har du ingen sjanse. Jeg er veldig redd for at folk nå skal tro problemet med asylpolitikken er løst. Saken ble ikke kjent bare på grunn av meg. Det gjelder noe mye større jeg fikk æren av å stå i front for.