TV-KJENDIS: Ulrika Jonsson, her på The Sun Who Cares Wins Awards i London i september.

Ulrika Jonsson trodde hun var dement

Svenske Ulrika Jonsson (54) trodde hun var årevis unna overgangsalderen da hun begynte å slite med alt fra vekt til hukommelse.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

TV-programlederen, som er bosatt i England, var 46 år da hun merket forandringer i kroppen og hodet. Alle fire barna var blitt store, og Jonsson hadde gledet seg til en ny og mer uavhengig fase i livet.

«Plutselig, helt uventet, begynte jeg å legge på meg rundt midjen», skriver Jonsson i en lang kronikk i The Sun.

Jonsson har alltid vært sylslank, og hun svømte tre dager i uken. Hun kunne ikke forstå hvor kiloene kom fra. Samtidig begynte musklene i armene å bli slappere, forteller hun.

Likevel var det det mentale som bekymret henne mest. Jonsson følte det som om hun hadde tåke i hodet. Hun ble glemsk og fraværende, og trakk seg også unna sin daværende ektemann, Brian Monet (52).

«Brått strevde jeg med å huske de enkleste ting, og det forvirret meg veldig. Jeg slet med å finne ord midt i en setning, og det var liksom helt blankt i hodet», forteller TV-veteranen.

2009: Ulrika Jonsson vant «Celebrity Big Brother» i London.

Jonsson forteller at hun også glemte gjøremål, og at familien moret seg over det. Men selv var hun redd. Hun fikk angst og panikk.

54-åringen ramser opp flere symptomer som plaget henne. Hun valgte å holde dem for seg selv, men begynte å tro at hun hadde utviklet tidlig demens.

«Big Brother»-vinneren trodde at overgangsalder ikke var noe hun trengte å bekymre seg for før hun var over 60. Jonsson var i tillegg av den oppfatningen at overgangsalder bare handlet om svettetokter og skiftende sinnsstemninger. Selv har hun ikke vært plaget med svetting.

«Jeg skammer meg over å innrømme at det aldri slo meg at mine plager skyldtes overgangsalder», skriver hun.

Overgangsalderen, eller klimakteriet som den også kalles, beskrives av Norsk Helseinformatikk som en i utgangspunktet normal prosess.

Symptomene skyldes at eggstokkene gradvis slutter å fungere, noe som fører til bortfall av menstruasjon og varierende grader av symptomer på grunn av lavere østrogenmengde i kroppen.

Først da Jonsson betrodde seg til en venninne, kom hun på sporet av sannheten. Hun mener at hennes egen uvitenhet skyldes at overgangsalder er et underkommunisert tema.

«Jeg vet at noen kvinner seiler ubemerket gjennom, og gratulerer til dere. Ny det. Men for resten av oss er det en helt annen historie», lyder det fra Jonsson – som presiserer at klimakteriet er en naturlig ting, og ikke en sykdom.

Jonsson føler det nå som et kall å opplyse kvinner – og menn. For hun mener det er tåpelig å tenke at kun kvinner rammes.

«Husk at alle mennene rundt disse kvinnene også blir påvirket. De trenger også kunnskap om dette.»

Prinsesse Märtha (50) uttalte til VG i april at hun savner mer åpenhet rundt denne livsfasen, som hun mener er et tabutema.

– Jeg blir så opprørt, både på egne og alle andres vegne. Filler’n hva holder vi på med? Det er jo så viktig kunnskap, og det gjelder alle kvinner. Likevel snakkes det ikke om, sa prinsessen.

