MOTSTANDERE: Birk Ruud og Rasmus Wold før de skulle i ilden.

Bitter venneduell i «71 grader nord»: − Ville jo vinne hele greia

Komiker Rasmus Wold (30) og Birk Ruud (21) rakk å bli fortrolige venner før de havnet i nervepirrende oppgjør mot hverandre.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Duellen endte med at Wold måtte pakke sakene og reise hjem.

– Jeg var ikke fornøyd med en 7. plass, så det var bittert. Det verste var likevel å måtte kjempe mot en veldig god venn, sier han til VG.

Wold var svært oppgitt over at han og Ruud havnet i duellen i utgangspunktet, etter at de hadde scoret dårlig i en memoreringsoppgave dagen før.

– Det var surt at en sånn ting skulle være utslagsgivende. Jeg ville jo vinne hele greia, så dette føltes som stang ut og uflaks.

Mange deltagere sliter mye mer med de fysiske øvelsene enn Wold og Ruud, så komikeren nekter ikke for at det føltes urettferdig der og da at de måtte i kamp.

– Jeg var veldig godt trent og kunne navigering og alt sammen. Men sånn er det – det skal være mulig for alle deltagerne å komme langt, uansett fysisk form.

SKUFFET: Rasmus Wold etter nederlaget.

Som selverklært sportsidiot hadde Wold god kjennskap til freestyler Ruud før «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis». Men de hadde aldri møttes.

Dameprat

– Birk og jeg var ikke på samme lag underveis, men på camp på kveldene var vi to unge karer som var single og snakket om damer og kjæresteproblematikk. Vi knyttet bånd, og det var veldig hyggelig.

Natten før duellen delte de to rom og utvekslet personlige historier. Det gjorde sterkt inntrykk på Wold at Ruud hadde mistet faren bare en måned tidligere.

– Jeg visste hvor mye det betydde for Birk å vinne, og at denne reisen betydde noe helt spesielt for ham. Når det ble som det ble, likte jeg at Birk skulle få sjansen til å komme videre.

Også Ruud hadde blandede følelser rundt duellen.

– Nå mister jeg en god kompis, så for meg er dette både seier og tap. Jeg har en rar, uggen følelse, forklarte han på TV.

KNYTTET BÅND: Rasmus Wold og Birk Ruud ble godt kjent under innspillingen.

For Wold, som er aktuell med énmannsshowet «Sportsidiot» og nylig ga ut bok med samme tittel, var det en prøvelse ikke å holde seg oppdatert på samtlige sportsgrener underveis på turen.

– Vi fikk i snitt en time på mobil hver tredje dag, for å ringe hjem og svare på mail, så det var tidvis brutalt.

Komikeren forklarer at han ringte hjem og avsluttet samtalen så fort han kunne for å få sjekket de viktigste sportstingene.

– Jeg prøvde også å snakke med kamerafolkene underveis for å få info. Da jeg fikk vite at Casper Ruud hadde slått greske Tsitsipas, jublet jeg så høyt som om jeg skulle ha vunnet hele «71». Og så var det jo innspurten av Premier League.

Wold hadde imidlertid godt av å måtte legge mobilen vekk.

– Det er en klisjé, men man trenger en påminnelse om hvor viktig det er å være sosial og snakke med andre, og å være ute i naturen.

OPTIMISTISK: Rasmus Wold avbildet før han og resten av gjengen la ut på den strabasiøse reisen.

Wold har aldri før stilt opp på reality-TV, så dette var første gang.

– Jeg har ikke noe voldsomt behov for å være med på reality, med mindre jeg selv kan få noe veldig fint ut av. Men «71 grader nord» har alltid fristet. De prøver ikke å klippe deg dårlig eller skape intriger. Intrige-TV er ikke noe for meg.

Det finnes ett annet konsept han ville vurdert.

– Kanskje takker jeg ja hvis «Kompani Lauritzen» spør. Jeg har aldri vært i militæret, så det hadde jeg trengt.

Wold synes det er litt uvant å se seg selv på TV.

– Som på morgenen med trøtt ansikt inne i teltet, eller kjempesvett med luesveis etter 12 timer. Men det er en del av pakka.

HER GLAPP DET: Rasmus Wold og Birk Ruud skulle balansere to kuler opp disse stativene.

Ellers er Wold fornøyd med å ha vist publikum en ny side ved seg selv.

– Norge har vel skjønt at jeg ikke er verdens beste til å løse puslespill, men ellers fremstår jeg som ganske sporty og morsom.

Utfluktene begrenser seg nå som regel til parkturer hjemme i Oslo med hunden. Desto mer fryder han seg over å se «71 grader nord» på TV.

– Først når vi ser oss selv i landskapet, går det opp for oss hvor majestetisk tur det var.

