HOVEDROLLE: Ellen Pompeo har vært med i alle sesongene.

Grønt lys for mer «Grey’s Anatomy»

Fansen kan glede seg. ABC har sagt ja til enda en sesong. Det samme har Ellen Pompeo (52).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

ABC har skrevet ny ettårskontrakt med skaperen av den prisbelønnede sykehusserien. Altså får TV-seerne en sesong 19, melder Deadline.

Ellen Pompeo, som har spilt den mest sentrale rollen som legen Meredith Grey siden oppstarten i 2005, går også for en ny runde. Ikke bare det – hun avanserer også fra å være medprodusent til å bli sjefprodusent for den kommende sesongen – vel å merke en tittel hun deler med serieskaper Krista Vernoff (48).

ABC holder også muligheten åpne for en fortsettelse også etter sesong 19.

POPULÆR STAB: Rollebesetningen i en tidligere sesong av «Grey’s Anatomy». En rekke stjerner har kommet og gått.

Ifølge ABC er «Grey’s Anatomy» den dramaserien i USA som trekker aller flest seere i aldersgruppen 18–49. Men den lever på overtid. Allerede i 2018 varslet Pompeo at slutten nærmet seg.

Vernoff, som overtok roret for sykehusserien etter Shonda Rhimes (52) i 2018, har det siste året jobbet hardt for å få TV-giganten til å satse videre på serien. I mars i fjor var det klart at dramaet gikk en svært uviss skjebne i møte.

– Jeg planlegger en finaleepisode som kan funke som både sesongavslutning og en avrunding på hele serien. Det er krevende, og ikke ideelt, men jeg må ta høyde for begge deler. Jeg skulle ønske situasjonen var annerledes, uttalte Vernoff den gangen.

To måneder senere fikk både hun og fansen gladnyheten om at ABC valgte å gå for sesong 18. Og nå blir det altså enda mer.

TV 2 Sumo ligger tett opp til det amerikanske sendeskjemaet, mens TV 2 ligger et stykke bak. «Grey's Anatomy» er den sykehusserien i verden som kan skilte med lengst tid på lufta.

