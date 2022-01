NESTE STOPP HELVETE: Deltakerne i «16 ukers helvete» smiler og ler, intetanende om at de snart skal piskes til toppen av Holmenkollen. Fra venstre: Agnete Husebye, Håvard Lilleheie, Jørn Hoel, Christer Falck, Trine-Lise Olsen og Sandeep Singh.

TV-anmeldelse «16 ukers helvete»: Slank deg, kjendis!

Kjente tryner kjemper mot kiloene.

«16 ukers helvete»

Norsk trenings-reality i åtte episoder

Premiere på Discovery+ mandag 10. januar

Med: Martin Johnsrud Sundby, Agnete Husebye, Sandeep Singh, Jørn Hoel, Trine Lise Olsen, Christer Falck, Håvard Lilleheie, Anette Skarpaas Ramm

Januar er sesong for selvpisking. Vi skal gjøre bot for syndene vi begikk i desember, vi må ut av sofaen og opp på baderomsvekten. Det gjelder deg også, kjendis.

Slanke- og treningsreality ble ikke oppfunnet i går. Her hjemme var det lenge TVNorge som var markedsledende i sjangeren. «Tjukkholmen» var en snakkis i 00-årene, da det fremdeles var noenlunde trygt å slippe Kari Jaquesson til på skjermen. Den fikk avleggere som «Et lettere liv» og «En ny start».

Det amerikanske konseptet «The Biggest Loser» kom til Norge i 2015, som «Slankekrigen», og i fjor benket folk seg med brus og potetgull for å se NRKs Ronny Brede Aase utforske (mis-)forholdet mellom livsstil og livskvalitet i «Eit feitt liv». «16 ukers helvete» er basert på den svenske oppskriften «Den stora hälsoresan», og kan skilte med seks nokså kjente kjendiser i kilokamp.

RÅTT PARTI: En av disse mennene er tidligere profesjonell idrettsutøver. Den andre er Jørn Hoel. Til høyre: Martin Johnsrud Sundbye.

Ingen av dem ser sykelig overvektige ut. De er folk som er «glade i mat» og/eller sliter med å finne tid og motivasjon til å legge dørstokkmila bak seg i hverdagen. De er utrente. Og de er:

Agnete Husebye, 25 år gammel YouTuber (96 kg); Christer Falck (52), musikkbransje-mangtsysler og reality-pioner (111, 6 kg); Trine Lise Olsen (46), komiker (89,1 kg); Sandeep Singh (35), programleder (102,2 kg); Jørn Hoel (64), artist (116,7 kg).

Ja, og så Håvard Lilleheie (48), skuespiller og programleder, som med sine 89,3 kilo må sies å være sylfiden i gjengen. Så er han da også frekk nok til å droppe det første møtet i vektklubben, der langrenns-esset Martin Johnsrud Sundbye (37) ringer inn til helvetesukene.

ALVORSPRAT: Martin Johnsrud Sundbye forteller litt om hva han forventer av Håvard Lilleheie.

Det skal trenes, og det skal trenes hardt. Daglige powerwalks, armhevinger, sit-ups og styrketrening er ille nok. Enda verre er det muligens at ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm instruerer de seks til å avstå fra alle de søte, salte og fete fristelsene som gjør livet verdt å leve. Pizza ut, proteindrikk inn. Bacon erstattes med bulgur.

Gourmeten Jørn Hoel blir blek om nebbet. Singh frykter for sitt elskede Røros-smør.

Hoel er med fordi han er bekymret for hjertet. Olsen vil finne ut hvordan man blir en sånn person som er avhengig av å trene. Husebye er er nysgjerrig på helsegevinsten. Lilleheie og Singh ønsker å se barna sine vokse opp. Falck er skamfull for at han har latt det gå så langt, og har angst for å bli beglodd på treningssenteret. Men han innser at han har et sjokolade-problem.

ANGST PÅ TRENINGSSENTERET: Christer Falck håper at ingen ser ham.

Det er i stor grad opp til deltakerne selv, og samvittigheten deres, å følge trenings- og kostholdsopplegget. Tilliten de blir vist, åpner for unnasluntring, og både Hoel og Singh avslører seg som lite disiplinerte. I alle fall til å begynne med.

Johnsrud Sundbye, som får et smått sadistisk glis om munnen når han «hjelper» folk (han kaller det «treningssmilet»), prøver så langt det er mulig å være raus i møte med slendrian-tendensene. Han gjør det også klart at tålmodigheten hans har grenser.

Bra TV? Ikke verst, selv om jeg savnet et mer komplett bilde av kjendisenes innsats fra dag til dag. Vi sjekker inn hos dem dann og vann, ofte via opptak de selv har spilt inn på mobilkameraet. Johnsrud Sundbye «coacher» dem via telefon, i det han kaller «helvetes chattegruppe».

MELLOMFORNØYD LEVEMANN: Jørn Hoel i «16 ukers helvete».

Man tar seg i å lengte etter flere felles timer på treningssenteret – eller i friluft. Mer interaksjon mellom de ganske forskjellige menneskene. Daglige oppmøter på et fysisk sted.

At det blir mye solo-slit kan sikkert skyldes både pandemien og deltakernes kompliserte timeplaner. Men «16 ukers helvete» er mest underholdende og inspirerende når de seks lider sammen, og erfarer at felles skjebne er felles trøst.

Som når Johnsrud Sundbye utstyrer hver og en av dem med en 10 kilos «vektvest», pisker dem gjennom løypa fra Midtstuen til Holmenkollen og kommanderer dem til å gyve løs på de rundt 250 trappetrinnene opp til toppen.

«Jeg har hatet trapper hele livet», sukker Hoel. Mange av oss vet nøyaktig hva han mener.

Anmelderen har sett to av åtte episoder