SITTER DU GODT?: Sandra Oh, Nana Mensah og Holland Taylor (fra venstre) i «The Chair».

TV-anmeldelse «The Chair»: Kosete kulturkrig

Aldrende boomere og utålmodige generasjon Z-ere barker sammen på engelskfakultetet.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«The Chair»

Amerikansk dramakomedie i seks deler

Premiere på Netflix fredag 20. august

Manus: Amanda Peet og Annie Wyman

Regi: Daniel Gray Longino

Med: Sandra Oh, Jay Duplass, Bob Balaban, Holland Taylor, David Morse, Everly Carganilla, Nana Menash, Ella Rubin

Ji-Yoon Kim (Oh) er den første kvinnelige lederen av engelsk-fakultetet på universitetet Pembroke. Hva mer er: Hun er den første fargede lederen. Ikke før har hun fått satt seg i tittelens stol, før dekanen (Morse) begynner å mase på henne om å modernisere kursene, kutte kostnadene og megle mellom de «woke» elevene og de tilsynelatende håpløst reaksjonære foreleserne.

Fakultetets sterkeste kort er Bill Dobson (Duplass). Han er nylig blitt enkemann, og har med det gått rett inn i professor-som-rockstjerne klisjeen: Fem dagers skjeggstubb, et liberalt forhold til rusmidler og evnen til å vekke interesse hos de kvinnelige studentene.

PROFESSOR, MØT ELEVENE: Jay Duplass i «The Chair».

Ji-Yoon og Bill har kjent hverandre siden studiedagene, og har en form for romantisk historie. Den kan gjenopplives. Bill er en slusk, men han er en litterær slusk, og dessuten svært god med Ji-Yoons morbid anlagte adoptivdatter, JuJu (Carganilla).

Den gryende romansen blir hemmet av at Ji-Yoon blir nødt til å permittere Bill. Professoren har sieg heil-et under en forelesning for å understreke et poeng, og studentene har selvsagt spredt opptrinnet på alt som finnes av sosiale medier. Omdømmekrise!

NO SKJER PÅ CAMPUS: Holland Taylor, Nana Mensah og Sandra Oh (fra venstre) i «The Chair».

Mer trøbbel: Ji-Yoon vil gi unge Yaz McKay (Mensah) fast jobb, men blir motarbeidet. Dekanen vil at hun skal sparke de eldste professorene, de med høyest lønn og lavest påmelding til kursene. Men Ji-Yoon respekterer disse gamle grinebiterne (Balaban, Crawford og Taylor i artige roller). De vet knapt hva e-post er, men de har integritet. (Seriens beste replikk er sannsynligvis stjålet, men god for det: «Jesus hadde bare 12 følgere. Gjør det ham til en taper?»).

Samtidig foregår det er mer generell kulturkrig på campus. Elevene er opptatt av identitetspolitikk, kritisk raseteori og feminisme. Professorene er opptatt av dannelse, selvstendig tenkning og – fremfor alt – den hellige litteraturen. Boomers møter generasjon Z = bråk.

ALENE MOT DEN NYE TID: Bob Balaban i «The Chair».

Skildringene av denne kulturkrigen er det beste med «The Chair». Som ellers er en uforløst romkom: En romanse som aldri er romantisk og en komedie som sjelden er morsom.

Serien er ytterst velmenende, på en typisk indiefilm-måte, og åpenbart laget av beleste, idealistiske mennesker som kjenner universitetsmiljøet generelt og engelskfaget spesielt. (En av manusforfatterne er skuespilleren Amanda Peet, som studerte amerikansk historie på Columbia.)

GJESTEFORELESER I BADEBUKSE: David Duchovny i «The Chair».

Målsettingen er noe så ærbart som å legge et plaster på banesårene generasjons- og kulturkonfliktene har påført den offentlige debatten i de sosiale medienes æra. Men det står ikke til å nekte for at resultatet virker bagatellmessig, pusete og udisiplinert. Jeg mener, det er karakterer her som det blir brukt god tid på å introdusere, men som likevel ikke føles avgjørende for historien (Ella Rubins Daphna). Ja, og gjesteopptredener som virker påklistrede (David Duchovny).

Kanskje har Netflix allerede planlagt et sesong to, der alle brikkene vil falle på plass? Jeg kommer til å se den, for «The Chair» er som sagt sympatisk, og besatt med en drøss varierte, ikke-oppbrukte ansikter. Men det er vanskelig å se for seg at noen kommer til å bli blåst av banen av de første seks episodene.

Anmelderen har sett hele serien