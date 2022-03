REALITY-VETERAN: Triana Iglesias, her på en «Paradise Hotel»-fest i Oslo i 2018.

Triana Iglesias om «Paradise Hotel»-exit: − Fint og rart

Triana Iglesias (39) mener tiden er moden for nye regler i «Paradise Hotel» etter all turbulensen. Selv er hun tilfreds med å gi fra seg programlederjobben.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter 12 år som frontkvinne for realityserien må Triana Iglesias vike plass for Andreas «Tix» Haukeland (28).

– Det føles veldig fint. Selvsagt er det litt rart, men samtidig veldig riktig, sier Triana til VG over videolink fra Finland.

Allerede før siste innspilling i fjor, hadde hun en følelse av at det snart var over.

– Jeg ble jo mamma på nyttårsaften i fjor og tenkte at Nent kom til å skifte meg ut. Men så ble alt forskjøvet på grunn av pandemien, og jeg fikk ta med familien og en nanny til Mexico.

Etter at innspillingen var over og Triana var tilbake i Norge, ble det bestemt at «Paradise Hotel» skulle gjennomgå store forandringer.

– Så da skjønte jeg at følelsen jeg hadde hatt ikke var helt grunnløs, sier hun og smiler.

SELFIE: Triana Iglesias på et ferskt bilde tatt i Finland.

På den tiden hadde den svenske versjonen av «Paradise Hotel» blitt rammet av overgrepsanklager og tatt av lufta.

Også den norske produksjonen havnet i et dårlig lys da det viste seg at Markus Nikolai Grønberg (23), som vant «Paradise Hotel» i fjor, var tiltalt for voldtekt uten å ha opplyst om det under castingen.

Nylig kunngjorde Nent helt nye rammer for den kommende produksjonen.

– Paradise Hotel» er jo litt min baby, men det er riktig å ta grep. Ting måtte skje, sier Triana, som er fortrolig med å bli byttet ut.

– Jeg hadde et møte med Nent, der vi snakket om det, om hvor lenge jeg så for meg at jeg kunne fortsette. I fellesskap kom vi frem til at det heretter må ledes av noen andre, sier Triana, som fortsatt er ansatt i Nent og jobber med nye prosjekter som hun ikke kan røpe ennå.

MAMMA: Triana Iglesias og datteren Uma

Markus Nikolai Grønberg ble i januar i år dømt for voldtekt av en mindreårig jente. Han nekter skyld og han anket dommen, som får ny rettsbehandling i juni.

– Min klient står fast på det han har hevdet, at han ikke har gjort dette. Han har ikke hatt noen form for seksuell omgang med fornærmede, uttalte Grønbergs forsvarer Tor Haug til VG etter dommen.

Triana sier til VG at nettopp denne saken er en av grunnene til at hun mener reglene må skjerpes.

– Uten at jeg skal gå for mye inn på det, så vil jeg si at det er utrolig trist når det skjer med noe du jobber med. Overgrep skal man ta veldig seriøst, og det er viktig at det snakkes om. Det må ut, så man kan stoppe det. Men denne dommen er ikke rettskraftig, og det handler om noens liv, sier programlederen og legger til:

– Jeg oppfordrer alle som er utsatt for overgrep til å snakke med andre. Det har ikke noe med «Paradise Hotel» å gjøre, men jeg må bare benytte sjansen til å si det.

– Hva tenker du om at en person som var tiltalt for noe så alvorlig fikk profilere seg på TV?

– Det er veldig vanskelig for meg å svare på, for jeg jobber ikke med casting. Men når man har 4000 søkere og man skal snevre inn kandidatene, så er det nok ikke lett. Og det er vanskelig når folk ikke er ærlige. Man kan jo ikke se det på dem.

Triana presiserer at hun oppfatter Nent som profesjonelle i sin håndtering. Selv var hun ikke involvert i dette, sier hun.

– Det meste jeg vet, har jeg fått opplyst gjennom aviser. Samme med det som skjedde i Sverige, det er jo helt ko-ko.

KJENDISPAR: Triana Iglesias og rapper Mikael Gabriel har vært sammen i syv år. Her i Oslo i 2016.

Triana har stor tro på at Tix skal gjøre en god jobb fremover, fordi hun mener popartisten har hjertet på rett sted.

– Jeg ble så glad da jeg hørte at det var han som skulle overta. Det er så riktig. Jeg håpet at de skulle finne en person med hjertevarme. Og Tix er jo sånn, sier hun.

ARVTAGER: Popartist og realitykjendis Tix blir programleder.

39-åringen er ikke bitter eller skuffet over å bli byttet ut. Tvert imot er hun svært takknemlig over alt hun har vært med på, og at hun får bli i kanalen.

– Jeg trodde det skulle være med mer blandede følelser jeg forlater «Paradise Hotel», men jeg er ganske klar for å gå videre. For meg er dette en ny syklus. Jeg blir 40 om en måned, sier hun og ler.

Det snakkes mye om at den magiske 40-årsgrensen kan være vanskelig for kvinner i underholdningsbransjen, men Triana bare ler av det.

– Jeg har hørt om det, men skjønner ikke noe av det. Det er jo da man som kvinne får kronen sin! Man går fra å være prinsesse til å være dronning, sier hun.

– Mitt fokus er kjærlighet og vekst. Alt er til enhver tid helt perfekt. Men jeg tror ikke de har byttet meg ut på grunn av alder, altså. Jeg håper ikke det, sier hun og ler høyt.

Triana bor vekselvis i Norge og Finland sammen med den finske rapperen Mikael Gabriel (31) og parets datter Uma (1). Pandemien gjorde at familien var «stuck» i Finland lenger enn planlagt. Blant annet måtte Triana føde der.

– Hun er sååå fin, sier Triana om datteren.

– Det er helt rått å være mamma. Jeg elsker det. Og jeg lærer mye av henne om meg selv, blant annet om tålmodighet og bruk av tid.