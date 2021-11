SOME PEOPLE CALL ME THE SPACE COWBOY: Jet Black (Mustafa Shakir) prøver å forstå hvorfor manuset til «Cowboy Bebop» er så midt på treeren.

TV-anmeldelse «Cowboy Bebop»: Cowboy og dumrianer

Nesegrus animehyllest som likevel sliter med å tilføre originalen noe som helst.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Cowboy Bebop»

Amerikansk science fiction/komedie i ti deler

Med: John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda m.fl.

Serieskaper: Christopher Yost

Hvis John Travoltas rolle i Pulp Fiction skulle vært en animeserie, så er svaret «Cowboy Bebop».

1997-seriens miks av cyberpunk, film noir og ren kampsport er fremdeles uovertruffen og besnærende smart. Tematisk er serien like deler eksistensiell og traumatisk, med komplekse karakterer fulle av menneskelige feil. Uten å noensinne gi slipp på sitt grunnleggende cool.

Den nyinnspillingen, remiksen og/eller hommagen til originalen har dessverre forstemmende få av disse elementene.

Til og med bilde for bilde-kopien av introen virker lat.

«Cowboy Bebop» (2021) har et manus som har lyst til å være en morsommere variant av det den speiler. Samt en stab som virker midlertidig svimeslått over å få muligheten til å gjøre dette.

SOME CALL ME THE GANGSTER OF LOVE: Spike Spiegel (John Cho), Faye Valentine (Daniella Pineda) og Jet Black (Mustafa Shakir) er omreisende i dusør.

Dessuten har den John Cho i hovedrollen. Mannen som er mest kjent for å innføre begrepet «MILF» i vårt felles vokabular. Sist sett i den betraktelig undervurderte «Searching».

Her gjør han Spike Spiegel sammen med Mustafa Shakirs Jet Black ganske greit. Samtidig som det virker som han nesten kjeder seg mer enn det rollebeskrivelsen forventer.

Året er 2071 og Spiegel og Black er to passe vellykkede dusørjegere, eller cowboyer, med base på romskipet Bebop. Inn i denne todimensjonaliteten kommer Faye Valentine (Daniella Pineda), kvinnelig bondefanger med fullstendig amnesi. Sammen skal de slåss seg gjennom ti episoder som løselig henger sammen.

Historien som sådan lener seg på originalen. Eller velter seg over. Den snur generelt mye rundt på plott og personer.

Ignorerer man at nostalgien får seg en spore i siden, er det likevel ikke så ille.

SOME PEOPLE CALL ME MAURICE: Corgien er ikke stjålet fra det britiske kongehusets hundehus. Den er betraktelig smartere enn som så.

Spesielt hvis man aksepterer at denne varianten har flere tilbøyeligheter til komisk timing enn originalen. Uavhengig av at resultatet til tider virker i overkant klar for å heller være «Seinfeld» i verdensrommet enn smart og passe dyster blanding av sjangere.

Også fordi samtlige elementer ligger klar til å få det til: Universet er nydelig designet. Romskipene fremstår skitne og nedslitte. Yoko Kanno har gjentatt og utvidet sitt originale jazzlydspor. Stedene virker bebodd.

De blir likevel for ofte redusert til fancy kulisser for noe som føles som et passe avansert kostymeball. Der skuespillerne tilfører karakterene lite som gjør at serien føles som et nødvendig tillegg eller påbygg til originalen.

I stedet er det et passe tanketomt sidespor. Hadde ikke Netflix selv lagt ut originaleserien, kunne denne røra faktisk nesten blitt en halvlunken anbefaling. Det er ingenting å virkelig irritere seg over. Men heller ikke så mye å virke glede seg over.

Utover bebopen.

Anmelderen har sett hele serien