STERKERE: Abdulhakim «Hkeem» Hassane vil gjerne ha flere skuespillerjobber.

Hkeem: − Var redd jeg ikke skulle få til ting

Abdulhakim Hassane (24), også kjent som Hkeem, er nå å se i sin andre juleserie. Artisten innrømmer å ha vært redd for den nye rollen som skuespiller.

– Skuespillerne som er med er profilerte, erfarne skuespillere, så jeg skal ikke lyve: Jeg var nervøs før jeg skulle på settet. Jeg var redd for at jeg ikke skulle få til ting. Men det gikk heldigvis bra. Man følte seg komfortabel rundt dem, sier Hassane til VG.

Han snakker om «Julestjerna» på TV 2 og om kolleger som Odin Waage, Dennis Storhøi, Hilde Lyrån, Lisa Tønne og Ameli Agbota. Fredag kan alle se resultatet.

JULESTJERNER: Håvard Bakke, Ameli Agbota, Maja Christiansen, Hannah Giske, Abdulhakim Hassane, Hilde Lyrån og Dennis Storhøi i «Julestjerna».

– Jeg er veldig spent, og jeg er også litt nervøs, for det er den første store produksjonen jeg har vært mye involvert i. Så jeg er spent på hvordan jeg kommer til å se ut på skjermen, sier Abdulhakim.

Han forteller at han har fått skuespiller-råd fra kompisene Mohammed Aden Ali og Serhat Yildirim som spilte Abdi og Emrah i «17» og «18».

Juleserier

Det skal sies at Hassane har vært å se i NRK Super-serien «Rot», og ikke minst i Netflix-suksessen «Hjem til jul».

– Der var jeg med fem-ti sekunder, påpeker han leende.

JUL: Hassane i «Hjem til jul» der Ida Elise Broch hadde hovedrollen.

– Men to juleserier. Hva er det med deg og jul?

– Ha, ha! Jeg liker jul! Selv om jeg er muslim så liker jeg kulturen og alt som har med jul å gjøre: Å se på julefilmer med familien, drikke kakao. Selv om jeg ikke feirer jul, er det alltid koselig. Vi har også en familievenn som feirer jul, så de pleier å invitere oss for å spise og snakke om ting. Det er veldig hyggelig.

– Har du en favoritt-julefilm?

– Det er jo selvfølgelig den de fleste sier, føler jeg: «Alene hjemme» – den første. Den og en film som heter «The Best Man Holiday». Det er filmer jeg uansett ser hvert år.

Nedtur

I 2017 vant Hkeem Spellemannprisen både for årets låt – «Fy faen» – og som årets nykommer. Året etter ble det pris for musikkvideoen til «Ghettoparasitt». I begynnelsen av 2021 var han å se og høre i «Hver gang vi møtes».

Innimellom der har artisten hatt motgang, men nå føler han at han er på rett sted igjen. Han er på låtskrivercamp og slipper låt sammen med Daniel Obede i desember.

– Jeg hadde jo en lang, lang sperre der jeg måtte finne ut av livet og hva jeg skulle gjøre, men nå føler jeg at jeg er på rett plass. Jeg føler at jeg nå er sterkere mentalt enn noen gang – jeg er på det stadiet, sier Abdulhakim.

SKADET: Hkeem møtte med krykker og skinne på P3 Gull i november 2018 etter kneskaden.

Han har tidligere snakket om en kneskade på basketbanen som satte ham ut – både fysisk og psykisk.

– Den tiden var det bare stille. Jeg orket ikke å gjøre noe: Orket ikke å dra til studio, orket ikke å være kreativ. Jeg var bare hjemme og spiste chips egentlig. Men heldigvis så tok det ikke så lang tid før jeg kom meg opp igjen, sier han og fortsetter:

– Men jeg føler at jeg måtte gå gjennom den greia for å innse hva som virkelig betyr noe for meg her i livet. Familien min er det som motiverer meg mest til å gjøre det jeg driver med, det er driven mitt. Jeg føler at motivasjon kommer og går, men har du driv, vil det drive deg hele tiden selv om du ikke orker akkurat den dagen.

Se trailer for «Julestjerna» her (saken fortsetter under):

– Det verste formen noen gang

Artisten gir familie og venner æren for å ha fått ham motivert igjen. Han er i gang med rehabilitering av kneet, trener mye, og vil spille basket igjen til sommeren.

– Jeg har mistet mange kilo. Og ting går oppover nå, i hvert fall når det kommer til hodet. Trening og fikk meg til å komme meg oppover og fikk meg til å tenke at jeg ikke bare måtte «lække» – det er et ord vi bruker om å være slappe, forklarer han smilende.

PÅ TOPP: Hassane på taket av VG-bygget i Akersgata. Han sier selv han er på topp mentalt nå.

– Hvordan ble du påvirket av coronatiden?

– Før corona slo inn var jeg i aktiv form, men så kom corona – og så gikk jeg tilbake til den verste formen jeg noen gang har vært i, forteller Abdulhakim.

Hjelp av PT-kamerat

Han la merke til at han ble fort sliten og ikke orket å gjøre noe.

– Jeg gikk opp mange kilo på grunn av corona – treningssentrene var stengt. Så så jeg meg selv – jeg tror det var på «Lindmo» – og tenkte «Nei, noe må gjøres!». Jeg måtte bare ta tak i det. Jeg skaffet en PT, en kompis som er PT, som hjalp meg med en plan, og så kjørte vi på.

BYGGE IMPERIUM: Hassane ønsker også å jobbe i kulissene, og driver managementet Imperium Entertainment som har artistene Daniel Obede og Primz. – Neste mål er å bygge imperium, sier han.

– Hva var planen?

– Den var enkel. Den var ikke overdreven – mer sånn «spis det, spis det, spis det», «tren det, tren det, tren det», og så ferdig.

– Jeg har alltid vært sånn at når jeg virkelig vil noe, så bare kjører jeg på. Uansett hva, så ser jeg meg ikke tilbake. Endelig har jeg fått noen av resultatene. Jeg er jo ikke ferdig i det hele tatt, men nå føler jeg at jeg er på det beste stadiet når det kommer til hodet, trening, musikken og alt det der. Jeg håper det blir en ny versjon av Abdulhakim neste år og at skuespillerkarrieren også kan gå oppover herfra!

Tror på magi

I «Julestjerna» spiller Hassane hiphoperen Pushvarsel som får tilbud om å være med i en musikkonkurranse på TV før jul. Han skal også bli far med manageren som har termin julaften.

– Jeg måtte ha i bakhodet at jeg skulle ha baby mens jeg skulle konkurrere, og det funket egentlig bra. Jeg hadde allerede litt nerver fra før av, så det passet perfekt, sier han og ler.

I SERIEN: Hassane som rapperen Pushvarsel med Vivild Marie Berg som manager og kjæresten han venter barn med.

– Hva tenker du selv om å skaffe deg familie?

– Selvfølgelig, det er noe man vil gjøre i fremtiden, men ikke noe jeg er klar for akkurat nå. Jeg tar det som det kommer, jeg vil ikke tvinge det fram. Det beste er det som kommer naturlig, sier 24-åringen.

– Så du er ikke på Tinder?

– Nei, ikke i det hele tatt. At man skal på 20 dates for å finne den ene, er ikke en naturlig greie. Heller det typiske du ser på film: Du går på butikken og plutselig ser den ene – når ting bare ...

Han ler.

– Jeg tror på litt magi – det gjør jeg.

(Se Hkeem snakke om forholdet til moren i videoen under:)