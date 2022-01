Fortsatt lave MGP-tall

I løpet av helgen var det 556.000 som fikk med seg andre delfinale av MGP. Det er bare seks tusen flere enn forrige helg.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det viser seertall fra NRK.

Totalt var det 550.000 som fikk med seg den første delfinalen i Melodi Grand Prix i løpet av forrige helg. Til sammenligning ble fjorårets første delfinale sett av totalt 802.000, ifølge NRKs egne tall.

Lørdag var det fire deltagere konkurrerte om finaleplassen i MGPs andre delfinale. Farida kom seirende ut. Det var det 556.000 seere som fikk med seg.

Men NRKs mest sette program i helgen var nok en gang «Mesternes mester». Linn-Kristin Riegelhuth Koren (37), best kjent som «Linka», ble den andre deltageren som måtte forlate «Mesternes mester». Til sammen er det 1.308.000 som har sett fredagens episode i løpet av helgen.

De to programmene som NRK1 sendte fredag kveld i anledning prinsesse Ingrid Alexandras 18 års dag ble sett av 561.000 og 538.000. Slår man sammen de to seertallene var det hele 1.099.000 som fikk med seg henholdsvis «prinsesse Ingrid Alexandra 18 år» og «18 år med Ingrid».

NRK melder at det mangler programlogger for søndag noe som gjør at blant annet seertallene for «Lykkeland» ikke kommer før på tirsdag.

Helgens seertall for TV 2 er foreløpig ikke klare.