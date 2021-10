«MASKORAMA» LIVE: I fjor gjettet TV-seerne vilt på hvem som blant annet skjulte seg bak maskene til Ravnen, Trollet og Vikingen. Ulrikke Brandstorp sto til slutt igjen som vinner etter å ha lurt alle som Trollet.

I år blir det publikum i salen under «Maskorama»

I fjor høst opplevde NRK elleville seertall for «Maskorama». Nå åpner statskanalen for publikum i salen under direktesendingen av sesong to.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Premieren er lørdag den 6. november 2021. Åtte maskerte kjendiser bak åtte splitter nye masker spiller hovedrollen når hele Norge skal gjette hvem i all verden det er som står på scenen. Men denne høsten ikke bare de som sitter foran TV-skjermene hjemme.

En som gleder seg veldig er programleder Silje Nordnes. Hun tror at med publikum i salen kommer taket til å løfte seg.

– Jeg gleder meg til å se ansiktsuttrykkene på publikum når de får se figurene og maskene i levende live. Det er mektig, de er så store og flotte, sier Nordnes.

Produsent Kim Strømstad i Fremantle har litt mer blandede følelser.

– For på den ene siden er det en selvfølge å invitere folk inn på noe så morsomt. På den andre siden er vi ganske spente på om det å være publikum gir fordeler i gjetteleken sier Strømstad en pressemelding fra NRK.

I ÅR SOM I FJOR: Silje Nordnes er programleder, mens Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm sitter i detektivpanelet.

Dermed blir det blant annet mulig å se hvordan maskene beveger seg utenfor TV-bildene og hvor store de egentlig er. I år som i fjor går sendingene direkte fra X-meeting Point på Hellerudsletta ved Lillestrøm.

– Vi er uansett sikre på at Maskorama blir minst like tullete som i fjor, enten man ser det på TV, eller er med på å juble som publikum, sier Strømstad videre.

– I likhet med resten av Norge gleder også «Maskorama» seg over gjenåpningen og til å få fylt opp de tomme setene fra i fjor slik at vi kan dele magien i studio med flere, sier prosjektredaktør i NRK Jan-Egil Ådland i en kommentar til VG.

Han sier videre at for å gjøre det så trygt som mulig å være publikum på «Maskorama» ber NRK alle som får symptomer på covid-19 om å holde seg hjemme.

1.368.000 så at Marcus Bailey til slutt ble avslørt som Elgen i fjorårets finale av «Maskorama». Dermed sto Ulrikke Brandstorp igjen som vinneren etter å ha lurt alle som Trollet. «Maskorama» var for øvrig det mest sette lineære programmet på NRK i 2020.

«Maskorama» har gått sin seiersgang verden rundt. Konseptet er opprinnelig koreansk, men en rekke land har laget egne varianter – deriblant USA med «The Masked Singer». I år som i fjor er Silje Nordnes programleder, mens Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm sitter i detektivpanelet.