«Skal vi danse»: − Emosjonell tortur

Maren Lundby fikk stående applaus fra dommerne i kveldens «Skal vi danse»

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I kveldens program av «Skal vi danse» sto showdans igjen på programmet for alle parene, slik som i sending fire. Showdans er en dans som har hovedfokus på lage et show for publikum og å selv ha det gøy på scenen. I dagens episode skulle dansene handle om «kjendisens valg», som betyr at kjendisene selv velger låt og dans.

– I kveld må deltakerne takke seg selv om det ikke går så bra for de har jo valgt alt selv, sa dommer Merete Lingjærde før deltagerne startet.

Danset med følelser

SMILLET I DITT EGET SPEIL: Maren Lundby og hennes dansepartner Phillip.

Par nummer to for å danse i kveld var skihopper Maren Lundby og hennes dansepartner Phillip. I dagene før kveldens program har det vært mye oppmerksomhet rundt idrettstalentet da hun tidligere i uken varslet at hun trekker seg fra OL siden hun ikke orker kroppspresset.

I forkant av kveldens dans har hun uttalt at kveldens dans ville bli spesiell med tanke på de siste dagene.

– Tror det blir en spesiell dag på «Skal vi danse» i morgen, med tanke på dansen jeg skal gjøre der, hintet Lundby fredag.

Derfor var det kanskje ikke overraskende at hun har valgt å danse til låten «Smilet i ditt eget speil» av Chris Holsten.

Når dansen var over tok Maren til tårene. Dommerne ga stående applaus.

– Det var emosjonell tortur. Jeg elska det!, sa dommer Hegseth.

– Vi ser du danser med følelsene nå. Det beste jeg har sett fra deg, sa Dehli Cleve.

De fikk 25 poeng. Sitt beste resultat.

– Fantastisk

FØRSTE PAR PÅ PARKETTEN: Artist Royane Harkati og Ole. De danset til låten «Eyes Like Yours» av Shakira.

Første par ut på parketten i kveld var Royane Harkati og Ole. De danset til låten «Eyes Like Yours» av Shakira. Royane hadde valgt å danse sin Showdans som en kombinasjon av Passo dobble magedans, for i vise røttene sine.

– Dette viser hvor feil det var at du var i duell forrige uke, sa dommer Morten Hegseth.

– Du gjør dette på en fantastisk måte, sa dommer Merete Lingjærde.

Paret fikk 29 poeng av dommerne.

Disse har tidligere i år forlatt konkurransen

Forrige uke trakk Anniken Jørgensen seg etter å ha fått lungebetennelse. Ingen røk derfor ut av forrige program etter danseduellen, men Dennis Vareide starter kveldens program med tre minus poeng etter å tapt danseduellen forrige uke mot Royane.

Før Anniken trakk seg har fem kjendiser forlatt programmet. Alejandro Fuentes ble den første i årets sesong til å ryke i danseduell. Joakim Kleven ble den tredje til å ryke ut av programmet etter stående applaus i sesongpremieren. Premieren viste at det er et varierende nivå på årets deltakere, da flere fikk skryt av dommerne og noen hard kritikk. I sesongens andre sending trakk Iselin Guttormsen seg etter et brudd i ankelen. Elin Ørjasæter ble derfor den første til å ryke ut av årets sesong.

Dette er 17. sesongen av det populære familieprogrammet som går på TV2. Årets sesong ble ledet av programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff. Moholt vant første sesong av programmet i 2006.

