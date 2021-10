NYGIFT: Lena Dunham, her på Sundance Film Festival i London i august i år.

Lena Dunham oppgitt over brudebilde-kritikk

Skuespiller og serieskaper Lena Dunham (35) tok en titt på kommentarfeltene i sosiale medier etter at de ferske brudebildene var lagt ut.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Hun ble opprørt over det hun så.

Dunham, som i slutten av september giftet seg med musiker Luis Felber (35), forklarer på Instagram at hun nå er blitt kraftig minnet på hvorfor hun normalt verner seg mot reaksjoner i sosiale medier.

Etter en ukes tid med masse fine opplevelser, ro, fred og harmoni, falt hun for fristelsen til å oppsøke kommentarfeltene.

«Jeg tok en titt, og så noe ekkelt dritt, det meste ikke verdt å respondere på eller å dele med dere», skriver hun til sine 2,8 millioner følgere.

«Girls»-skaperen sikter til alle de negative kommentarene hun har fått etter at hun selv delte brudebilde, og Vogue viste mange glimt fra den store dagen.

Hun sier at det for eksempel ikke er en veldig morsom spøk å skrive på Twitter at «Har Lena spist hele «Girls»-staben?».

Årsaken til at Dunham likevel tar seg tid til å utbrodere hva hun mener, er at hun vil signalisere til alle andre kvinner at hun nekter å skamme seg over at kroppen har forandret seg siden hun var aktuell på TV-skjermen.

«Det er ironisk at kroppen min nå måles opp mot en kropp som også i sin tid var gjenstand for folks vrede», skriver 35-åringen, som sier det føles som å være i et «ekkokammer av kroppshets».

«Når vil vi stoppe forbinde det å være tynn med sunnhet/lykke?», spør Dunham, og sier at på samme måte som vekttap kan være et uttrykk for positive endringer i livet, så kan også økt antall kilo være det.

TV-stjernen sier at hun slet med både avhengighet og udiagnostisert sykdom da hun var i vinden med «Girls», dramaserien som gikk fra 2012 til 2017.

Dunham skriver i posten at hennes ferske ektemann ikke kjenner henne igjen på bildene fra noen år tilbake, fordi han ser hvor tungt hun hadde det.

«Jeg sier dette for alle andre mennesker som har fått et annet utseende over tid, enten det er på grunn av sykdom eller andre omstendigheter. Det er ok å være i den kroppen du har. Det gjør jeg, og jeg elsker det.»

