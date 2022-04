LIVSLANG KJÆRLIGHET: Forholdet mellom dem tok slutt, men kjærligheten mellom Leonard Cohen og Marianne Ihlen varte til det siste. Bilde fra filmen «Marianne & Leonard: Words Of Love» (2019).

Leonard Cohen og Marianne Ihlens kjærlighet blir NRK-serie

Relasjonen mellom den kanadiske artisten, musikeren og poeten Leonard Cohen (2013-2016) og hans norske muse Marianne Ihlen (1935-2016) blir en serie på NRK.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Deadline.

Serien på åtte episoder blir omtalt som en intim historie om «to like ensomme mennesker som forelsker seg i en periode av livet deres der de fortsatt prøver å finne ut hvem de er», oppsummerer det amerikanske filmmagasinet.

En stor del av serien vil foregå på den grense øyen Hydra der paret møttes. De startet et forhold som inspirerte den avdøde singer-songwriteren til å skrive sanger som «So Long, Marianne», «That's No Way To Say Goodbye» og «Bird on the Wire».

Cohen var også betydningsfull for Marianne Ihlens sønn Axel som hun fikk med forfatteren Axel Jensen.

MUSE: Marianne Ihlen hadde et forhold til to berømte menn, forfatteren Axel Jensen og den kanadiske singer-songwriteren Leonard Cohen. Her er hun fotografert i Larkollen, Rygge, i 2008.

Det er ikke kjent hvilken skuespillere som skal tolke rollene, men NRK opplyser til Deadline at dette vil bli offentliggjort om kort tid.

Da Marianne Ihlen lå for døden i 2016, sendte Cohen et brev til henne:

«Kjære Marianne. Jeg er så nær deg at hvis du snur deg så kan du nå hånden min. Takk for alt. Jeg vil alltid huske din skjønnhet. You know all that.», skrev Cohen.

«Så Marianne, vi har kommet til det tidspunktet da vi er blitt så gamle at kroppene våre faller fra hverandre, og jeg tror jeg følger etter deg veldig snart.»

NORGESVENN: Leonard Cohen under en konsert i Oslo Spektrum i august 2013.

«Nå vil jeg bare ønske deg en fin reise. Farvel, gamle venn», skriver Cohen i brevet.

Seks dager etter at Marianne Ihlen fikk brevet fra mannen som hadde henne som muse, døde hun.

Selv forlot Leonard Cohen livet få måneder senere.

Se dokumentaren «Lille Axel» om Marianne Ihlens sønn: