Dimmekampen tok en overraskende vending: − Hodet mitt var på vei hjem

Tøffe øvelser begynner å sette sitt preg på aspirantene. For Dennis Siva Lie (28) satte en gammel kneskade en stopper for fortsettelsen på Setnesmoen leir.

I «Kompani Lauritzen» begynner konkurransen for alvor å spisse seg til, og lørdag kveld var det nok en gang duket for dimmekamp.

Det var Marius Skjelbæk (31) og Tone Damli (33) som havnet nederst på poenglisten, og som konkurrerte om å fortsette å være en del av kompaniet.

Damli kom til slutt seirende ut. Dermed var det Skjelbæk sin tur til å forlate militærtilværelsen, helt frem til Lie reiste seg og gjorde en brå, overraskende vending.

– Jeg har kommet så langt jeg tror jeg kommer i «Kompani Lauritzen», og ønsker derfor å gi min plass til 97 Skjelbæk, sier Lie i lørdagens program.

– Det har vært en fantastisk reise og jeg tror jeg gjør kompaniet en utjeneste om jeg fortsetter å være her på grunn av skaden min.

I årets sesong av «Kompani Lauritzen» har 28-åringen ofte ligget på toppen av poenglisten. Det har likevel aldri vært et mål for han.

– Jeg hadde et mål om å ha det gøy og å lære mye. Jeg fokuserte sjeldent på å vinne øvelser. Om jeg brydde meg for mye om det, tok det vekk mye av gleden av oppholdet. Så jeg fokuserte mer på å ikke havne i dimmekamp, også var det tilfeldigvis bra nok til å vinne de aller fleste tingene.

DIMMEKAMP: Etter tur fjernet Marius Skjelbæk og Tone Damli stokker foran dem. De kunne plukke så mange, eller så få stokker som de ville, men kun fra en rekke av gangen. Den som måtte rydde bort den siste stokken tapte runden.

Ødelagt menisk

– Jeg syntes det var dritkjipt å trekke seg. Først og fremst fordi jeg hadde gjort en god innsats og følte at jeg fortjente å være der, forteller Lie til VG.

28-åringen sier at han måtte trekke seg som følge av smerter fra en gammel, alvorlig kneskade han hadde operert året før. Kneet skal ha blitt enda verre da han deltok i øvelsen «Bobs hule» i forrige ukes program.

– Jeg ble for ivrig og var helt ufokusert. Jeg fulgte ikke med og ødela kneet.

Lie forteller at han fikk bekreftet det han allerede visste – nemlig røket menisk. Selv om han hadde noe vondt i knærne fra før av, sier han at smertene nå ble enda verre.

– Det var så vondt. Det føltes ut som at noen stikker deg i kneet med en kniv.

Han sier han skal ha fått beskjed fra produksjonen med å vente med å trekke seg til dimmekampen. VG har vært i kontakt med TV 2 som skriver følgende i en e-post:

– Dennis Siva fikk en betydelig forverring av sin gamle skade etter «Bobs hule». Han fikk da beskjed fra produksjonen om at det ville komme flere øvelser fremover der han ikke ville få lov til å delta på grunn av skaden. Dennis valgte derfor å trekke seg, skriver pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

SKADET: Det var i denne øvelsen Dennis Siva Lie røk menisken og smertene startet for fullt.

– Velsignet med det utfallet

For kompaniaspirant 97 Skjelbæk, kunne dermed reisen i «Kompani Lauritzen» fortsette. Han forteller til VG at han visste at Lie skulle trekke seg på et eller annet tidspunkt, men regnet ikke med at det ville skje akkurat da.

– Der og da synes jeg det var kjipt. Hodet mitt var på vei hjem, og det var veldig fortjent at det var jeg som skulle dra. Jeg var velsignet med det utfallet.

Han beskriver derimot ikke utfallet som en nedtur, og det var heller aldri snakk om å ikke ta plassen. Men det var «en veldig rar u-sving mentalt», og han sier han trengte en dag for å prosessere det hele.

– Jeg husker at jeg har sagt at jeg opptil flere uker på «Kompani Lauritzen» følte at jeg bare skled videre på et bananskall. Det var nok et nytt bananskall jeg traff da meniskene til Siva sviktet, og så overlevde jeg selv om jeg egentlig skulle ryke ut.