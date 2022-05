VANT: STOLTE: Marcus (t.v.) og Martinus med trofeet i «Masked Singer Sverige» lørdag.

Alle deltagerne i svenske «Maskorama» lekket ut før premieren

Allerede før Sverige dro i gang med vårens maskekamp, spredte en liste med navnene på samtlige deltagere seg på nettet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter at de tre siste ble avslørt i finalen lørdag, der norske Marcus og Martinus (20) stakk av med seieren, er det bekreftet: Listen som lekket ut på nettforumet Flashback før premieren, stemmer til punkt og prikke, melder svenske Aftonbladet.

Ikke bare røpet listen hvilke kjendiser som var med. Med kun ett unntak viste den også i hvilken rekkefølge de ulike røk ut. TV4 har inntil finalen var overstått, konsekvent sagt at listen var «gjetninger».

– Vi kommer til å diskutere om hvordan vi kan forbedre oss og forsikre oss mot dette før neste sesong, sier sjefprodusent for «Masked Singer Sverige», Anika Beclijevski, til avisen.

TOPP TRE: F.v.: Spelmannen (Marcus/Martinus), Sagoträdet (Tareq Taylor) og Trollkarlen (Rennie Mirro).

– Det er uheldig at sånn informasjon lekkes ut. Først og fremst er det usolidarisk overfor seerne, fordi det ødelegger opplevelsen, sier Beclijevski.

Hvordan listen lekket ut, er ikke kjent. TV4 kommer heller ikke til å bruke tid på å nøste i det, får Aftonbladet opplyst.

Ikke direkte

Svenske TV4 har nemlig gått for «Maskorama»-vrien ved å kåre vinner basert på opptredener som for lengst er spilt inn – i all hemmelighet, og ikke direktesendinger. Mange andre land har også valgt den løsningen.

Også alle avmaskingene er spilt inn på forhånd, selv om de for TV-seerne fremstår som om de skjer på direkten.

Aftonbladet skrev rundt premieren i fjor om det de omtalte som «avstemningsbløff». Når publikum i salen blir filmet av TV-kamera, ser det nemlig ut som om de holder mobiltelefoner med en avstemningsapp.

Dette er altså et slags lureri, fordi alle kjendisene har spilt inn sine fremføringer tidligere, og publikum som stemmer fra salen og andre steder, ser kun et opptak.

TV 4 forklarte da til avisen at all avstemning foregår riktig, men at det skjer over SMS. Skjermbildet på telefonene er et triks for å tydeliggjøre avstemningen for alle som sitter hjemme i stuene sine.

NRK styrer unna

NRK er blant de få landene som sender «Maskorama» direkte.

Prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK betrodde til VG i fjor at de også var fristet til å legge seg på samme linje.

– I NRK vurderte vi dette helt i starten, men fant tidlig ut at vi ville sende direkte. Ikke bare er det viktig for oss at publikum faktisk kan være med og delta aktivt i gjetteleken, men det gir også en helt egen nerve til programmet, forklarte han.

Les også Slik holder de alt i «Maskorama» hemmelig Når selv ikke programleder Silje Nordnes (35) vet hvilke gjester hun har i studio, er det duket for flaue feil…

I Aftonbladets «direkte-chat» under finalen ble det diskutert heftig om hvorfor ikke Sverige gjør som Norge og sender live. Aftonbladet informerte først sine lesere om at «ingen land sender «Masked Singer» live», men ga kontrabeskjed da de ble gjort oppmerksomme på feilopplysningen.

DETEKTIVPANELET: F.v.: Felix Herngren, Nour El-Refai, Pernilla Wahlgren och Måns Zelmerlöw.

«Wow, for et eventyr», skrev Marcus og Martinus Gunnarsen på Instagram etter gårsdagens finale.

«Vi hadde aldri trodd at vi skulle være med på noe som dette, men vi har fått vise en ny side! Håper dere likte opptredenene våre».

Managementselskapet til Marcus og Martinus er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.