TOBARNSFORELDRE: Stian Blipp og Jamina Blipp på Gullruten i bergen i 2018.

Stian Blipp om konas dramatiske fødsel: − Hun kjempet som en kriger

Dagen etter at Stian Blipp (31) meldte om at kona Jamina Blipp (33) hadde født, letter han på sløret om den tøffe prosessen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Velkommen, lille tjommi», skrev TV-profilen under et bilde av den nyfødtes lille hånd i sin mandag ettermiddag, samme dag som gutten så dagens lys.

Dagen derpå deler han en ny post, med bilde fra fødestuen, der han skriver at det ikke er noen spøk å gi liv. Blipp melder om høy puls på fødeavdelingen på Ullevål.

«Etter å ha kjempet som en kriger i mangfoldige timer, så fikk Jamina påvist en infeksjon som de ikke helt fikk has på», skriver han og opplyser at det endte med keisersnitt – i likhet med da paret fikk sitt første barn i 2018.

Blipp skriver videre om at arrvev fra forrige keisersnitt skapte komplikasjoner, og at kona fikk «en heftig blødning som de ikke hadde kontroll på».

Skal hete Bowie

Den nybakte tobarnsmoren skal ifølge ektemannen ha mistet to liter blod.

«Heldigvis så er Jamina den tøffeste maskinen jeg kjenner, og vi har et helsevesen som er enestående», forteller han videre – og legger til at den nyfødte gutten, som har fått navnet Bowie, ble sjekket hele tiden underveis mens mamma ble tatt hånd om.

VG har forsøkt å komme i kontakt med både Stian og Jamina Blipp. Via Blipps manager Karianne Thorsrud Fjeldheim har VG fått tillatelse til å gjengi innholdet i posten.

Gråt av takknemlighet

«Jeg klarte å holde hodet kaldt og ha fokus til det sekundet jeg fikk se Jamina igjen etter at hun våknet. Da sank jeg sammen i takknemlighet og tårer og frykten jeg hadde kjent på i mangfoldige timer slapp taket», skriver den tidligere «Senkveld»-programlederen.

Han beskriver folkene på sykehuset som mennesker med «vinger under frakken» og opplyser at alle er friske.

Også da datteren Noelle så dagens lys, var det under dramatiske omstendigheter. I podkasten «Babyboom» betrodde den nybakte mammaen i desember 2018 at «det så ut som en krigssti» hjemme før de kom seg til sykehuset.

Etter 16 timer med smerter ble det den gangen bestemt å utføre keisersnitt.

Den nybakte tobarnsmoren har de siste årene «poddet» sammen med en annen kjent tobarnsmor, nemlig TV-profil Samantha Skogrand (32).

Blipp og kona røpet på 17. mai i år at det var enda et barn på vei. Tre uker senere betrodde Jamina Blipp i podkasten at hun denne gangen hadde en liten gutt i magen.

